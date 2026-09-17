Skla budov každý rok zabijí až milion ptáků. Ornitologové žádají veřejnost o pomoc

Skla budov každý rok zabijí až milion ptáků. Ornitologové žádají veřejnost o pomocPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ostravská zoologická zahrada oznámila na svém webu smutnou zprávu. Mládě žirafy Rothschildovy, které se...
Požár střechy Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně na sídlišti Jižní Svahy ze dne 10. listopadu...
Obyvatelé Rostoklat na Kolínsku dostanou při říjnových komunálních volbách příležitost spolurozhodnout o...
Zásah v areálu nemocnice v Ivančicích na Brněnsku trval přibližně hodinu. Ve skladu unikly asi čtyři litry...
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