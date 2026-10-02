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Skandál starosty z Hané: Táhni do p*dele, německá ludro, napsal pěvkyni Peckové

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Značně hanlivým způsobem se vyjádřil starosta Čelčic na Prostějovsku Karel Černý k videu na sociálních sítích, ve kterém vystupuje kandidátka na senátorku, známá operní pěvkyně Dagmar Pecková. Výrok představitele malé obce zaskočil v online prostředí řadu lidí.
Skandál starosty z Hané: Táhni do p*dele, německá ludro, napsal pěvkyni Peckové

Skandál starosty z Hané: Táhni do p*dele, německá ludro, napsal pěvkyni Peckové

Zdroj: Spolu pro Prahu
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 05:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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