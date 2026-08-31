Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Skandál kolem oblíbených českých bankomatů: Stařenka zaplatila za výběr absurdních 4250 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dynamická konverze měny může stát tisíce korun navíc. Na fungování bankomatů Euronet si nyní posvítí Evropská komise.
výběr z bankomatu

výběr z bankomatu

Zdroj: Fotografie: Freepik
Reklama
Další články z Světkreativity
Stará vyšívaná kuchařka je dnes sběratelský poklad: Sběratelé kvůli nim prohledávají celou republiku
Stará vyšívaná kuchařka je dnes sběratelský poklad: Sběratelé kvůli nim prohledávají celou republiku
Češi objevili ostrov pár hodin od Prahy, kde je dokonale teplé moře i v listopadu: Láká i na nízké ceny
Češi objevili ostrov pár hodin od Prahy, kde je dokonale teplé moře i v listopadu: Láká i na nízké ceny

Chcete k moři i po létě? Kypr je jednou z nejzajímavějších možností. Teploty vody zůstávají příjemné ještě...

Vyzkoušejte zapomenutý trik s trojobalem a řízky už nebudete chtít jíst na jiný způsob. Strouhanka bude krásně nadýchaná a křupavá
Vyzkoušejte zapomenutý trik s trojobalem a řízky už nebudete chtít jíst na jiný způsob. Strouhanka bude krásně nadýchaná a křupavá

Příprava řízků je celkem běžná záležitost a mnohdy jsou považovány i za sváteční jídlo, třeba na Vánoce....

Celá porota se bála, že jejich verdikt zlomí slepé soutěžící srdce. 17letá dívka si nakonec vysloužila zlatý bzučák svým nebeským hlasem
Celá porota se bála, že jejich verdikt zlomí slepé soutěžící srdce. 17letá dívka si nakonec vysloužila zlatý bzučák svým nebeským hlasem

Skromná nevidomá dívka miluje hudbu, hraje na piano, zpívá, a dokonce skládá své vlastní skladby. Co však...

Připravte si zabijáka mšic, který je v mžiku zahubí. Zvládne to i bez drahé chemie z hobbymarketu
Připravte si zabijáka mšic, který je v mžiku zahubí. Zvládne to i bez drahé chemie z hobbymarketu

Mšice na zahrádce dokážou udělat hodně škod a pokud se rozmnoží, mohou napadnout téměř všechny rostliny....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

Všechny články tohoto autora →
Světkreativity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.