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Sivák míří do boxerského souboje s Mikuláškem. Duel se uskuteční ve váze do 95 kilogramů

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Václav Sivák si po titulovém zápase v RFA odskočí k nečekanému boxerskému duelu. Na FNC 12 ho čeká Václav Mikulášek a limit 95 kilogramů, tedy výrazný skok oproti váze, v níž Bad Boy běžně nastupuje.
Sivák míří do boxerského souboje s Mikuláškem. Duel se uskuteční ve váze do 95 kilogramů

Sivák míří do boxerského souboje s Mikuláškem. Duel se uskuteční ve váze do 95 kilogramů

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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