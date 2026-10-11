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Sir Alex Ferguson prozradil pět hráčů, které by rád trénoval. Mezi nimi je i Agüero

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Třináct titulů v Premier League a dvě vítězství v Lize mistrů nestačily, aby Sir Alex Ferguson ničeho nelitoval. Legendární manažer Manchesteru United jmenoval pět hráčů, které by rád trénoval. Jeden z nich mu kdysi vyrval titul doslova z rukou.
Sir Alex Ferguson prozradil pět hráčů, které by rád trénoval. Mezi nimi je i Agüero

Sir Alex Ferguson prozradil pět hráčů, které by rád trénoval. Mezi nimi je i Agüero

Zdroj: Manchester City FC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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