Sir Alex Ferguson prozradil pět hráčů, které by rád trénoval. Mezi nimi je i Agüero

Sir Alex Ferguson prozradil pět hráčů, které by rád trénoval. Mezi nimi je i AgüeroPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sir Alex Ferguson prozradil pět hráčů, které by rád trénoval. Mezi nimi je i AgüeroZdroj: Manchester City FC
Článek byl publikován 11.10.2026 10:30
„Musíme držet při sobě,“ vzkázal Erling Haaland, když poprvé promluvil o verdiktu, podle kterého Manchester...
Zlomená klíční kost, poraněný krční obratel a otřes mozku. Ani to Tadeje Pogačara neodradilo od plánu...
Ještě v únoru ji z olympijského sjezdu v Cortině odvážel vrtulník, teď pózuje v bílých plavkách v objetí...
Rozhodčí nechala bod opakovat, Coco Gauffová ho vyhrála a zápas otočila. Za jedno bliknutí reklamního...
Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...Všechny články tohoto autora →
- Manchester United vedl a hrál proti deseti. Tottenham přesto vyrovnal a Carrick má nejhorší start za čtyřicet let
- Haaland prolomil mlčení ke kauze City. Mezitím sílí zprávy o jeho odchodu
- Sbíral trofeje, ale mučil se do mdlob. Teď spadl slavný Němec až tam, kde kila nevadí
- Plzeňské parády zmrazily Boleslav. Artis historickou kanonádou šokoval Hradec