Sinner trénoval i přes bolest kolena a doplatil na to. V týmu vře nespokojenost a sezona je u konce

Video trvalo necelou minutu a změnilo celý tenisový podzim. Sinner v úterý 6. října oznámil, že se s lékaři rozhodl pro léčebný cyklus a že jeho sezona 2026 „je oficiálně u konce“. Management upřesnil, že jde o zánět v pravém koleni a že léčba má proběhnout teď, aby měl Ital čas na zotavení před přípravou na rok 2027. „Musím myslet na kariéru dlouhodobě,“ řekl Sinner a slíbil, že udělá maximum pro návrat ve stoprocentní kondici. Podle Gazzetty dello Sport operace doporučena nebyla, čeká ho konzervativní léčba, posilování a postupné zatěžování. Za stručným oznámením je ale tříměsíční boj s kolenem, který Sinnera stojí víc než jen pár turnajů. Kvůli němu přichází o domácí Turnaj mistrů, nejspíš i o post světové jedničky, a Itálie o svého lídra pro Davis Cup.
Od Wimbledonu k videu: tři měsíce, které koleno nevydrželo
Naposledy soutěžně hrál 12. července ve wimbledonském finále. Krátce nato začal řešit bolest pravého kolena a od té doby se jeho léto proměnilo ve střídání ordinací a tréninkových testů.
Chronologie podle italských médií vypadá takto:
- 4. srpna: podle SportMediaset návštěva specialisty Gianlucy Melegatiho v Miláně,
- další dny: terapie a zátěžové testy na klinice J Medical v Turíně,
- 17. srpna: uzavřený trénink na krytých kurtech klubu Circolo della Stampa Sporting v Turíně,
- konec srpna: odhlášení ze severoamerické části sezony včetně US Open,
- 14. září: návrat na kurt v Monte Carlu s trenérem Simonem Vagnozzim, fyzioterapeuty a kondičním trenérem Umbertem Ferrarou,
- začátek října: odhlášení z Pekingu a Šanghaje,
- 6. října: oznámení konce sezony.
Klíčový je zářijový trénink v Monaku. Podle Gazzetty měl ověřit, jak koleno reaguje na opakovanou zátěž den po dni. Opory, změny směru, důvěra v pohyb, hodiny na kurtu. Cílem byl Peking. To, že tam Sinner nakonec neodletěl, naznačuje, že koleno na turnajové tempo připravené nebylo.
Spekulace o tom, že Sinner vědomě trénoval přes bolest nebo že je část jeho týmu nespokojená, se v italských médiích objevují. Veřejně doložené ale nejsou. Žádný věrohodný zdroj nejmenuje konkrétního člena týmu, který by s postupem nesouhlasil. Oficiální verze mluví o společném rozhodnutí hráče, lékařů a managementu.
Turín bez domácího hrdiny, žebříček bez obránce
Nejbolestivější položkou v seznamu absencí je ATP Finals v Turíně. Sinner je pro italský tenis tím, čím byl pro Česko v nejlepších letech Tomáš Berdych, a ještě o kus víc. Turnaj mistrů doma byl každoročně vyvrcholením jeho sezony. Letos se Turín obejde bez něj, stejně jako Paris Masters.
Druhý dopad je čistě matematický. V žebříčku ATP k 5. říjnu měl Sinner 11 000 bodů, druhý Alexander Zverev 9 720. Rozdíl 1 280 bodů vypadá pohodlně, jenže Sinner už nemá jak ho bránit. Sky Sports píše, že o první místo přijít může, Gazzetta to formuluje rovnou jako hotovou věc. Zverev má před sebou Šanghaj, Paříž i Turín. Každé kolo, které vyhraje, ukrajuje z náskoku soupeře, který sedí na gauči.
Podle nás je to přesně ta cena, kterou Sinner vědomě zaplatil. Varianta, kdy by se kvůli Turínu pokusil o rychlý návrat a koleno „dotáhl“ do konce roku, byla na stole. Rozhodnutí ukončit celou sezonu je konzervativní, sportovně drahé, ale v kontextu jeho věku a kariéry racionální. Jednička se dá získat zpátky. Zdravé koleno v pětadvaceti hůř.
Ostatně Sinner takto jedná opakovaně. V roce 2024 se kvůli potížím s kyčlí odhlásil z Madridu a následně i z domácího Říma s tím, že po poradě s lékaři bude pracovat na návratu pro Roland Garros. V červenci téhož roku vynechal olympiádu v Paříži kvůli angíně. Vzorec je čitelný: když hrozí vážnější zdravotní riziko, Sinner turnaj obětuje.
Davis Cup: díra v italském týmu, která se může týkat Česka
Z českého pohledu je nejzajímavější třetí absence. Finálový turnaj Davis Cupu se hraje 24. až 29. listopadu v Boloni a Česko je mezi osmi nejlepšími. Ve čtvrtfinále narazí na Kanadu, Itálie hraje s Jižní Koreou. Pokud oba favorité postoupí, potkají se v semifinále.
A Itálie by v takovém případě nastoupila bez muže, který ji v posledních letech táhl. Doma, před vlastním publikem, pod obrovským tlakem, ale bez své jedničky. Italové mají dostatečně širokou kádrovou základnu, aby zůstali silným soupeřem. Přesto se dá čekat, že síla jejich prvního singlu citelně klesne. Pro český tým, který musí nejdřív zvládnout Kanadu, by to v semifinále znamenalo výrazně otevřenější zápas než se Sinnerem na kurtu.
Přímý dopad na české turnaje ATP jsme nedohledali. Davis Cup je ale přesně místem, kde se Sinnerova léčba může nepřímo propsat i do českých výsledků.
Mezitím v Pekingu: české úterý mezi nadějí a výpraskem
Ve stejný den, kdy Sinner oznámil konec sezony, se v Pekingu psal úplně jiný český příběh. Na turnaji WTA 1000 China Open hrály v osmifinále tři Češky.
Linda Nosková narazila na Jekatěrinu Alexandrovovou a prohrála 2:6, 2:6. Podle oficiálního webu China Open soupeřka vyhrála 88 % bodů po prvním servisu, zahrála šest es, nedovolila jediný brejk a proměnila čtyři z pěti brejkbolů. Proti takovému podání se hrát prakticky nedalo.
Karolína Muchová prošla dramatem. Naomi Ósakaovou porazila 7:5, 1:6, 7:6(7) a proměnila až devátý mečbol. Ve čtvrtfinále na ni čeká česká soupeřka.
Tou je Nikola Bartůňková, příběh letošního podzimu. Ve třetím kole porazila Arynu Sabalenkovou 6:4, 6:3 za hodinu a 35 minut, což byla její první kariérní výhra nad hráčkou z elitní trojky. Předtím vyřadila i krajanku Krausovou. Ještě před 18 měsíci figurovala na 517. místě žebříčku, teď je na kariérním maximu, 34. příčce, a hraje své první čtvrtfinále turnaje WTA 1000. Český duel s Muchovou je na programu ve čtvrtek.
Kdo chce podzim sledovat, má dvě hlavní adresy. Turnaje WTA včetně Pekingu, Wu-chanu, Ning-po, Tokia a Turnaje mistryň v Rijádu vysílá CANAL+ Sport. Oneplay má v živém programu mužskou Šanghaj i ženský Peking.
Kdy zpátky? Austrálie jako cíl, ne datum
Přesná délka rekonvalescence oficiálně stanovena není. Jisté je jen to, že soutěžně se Sinner v roce 2026 nevrátí a že léčba má vytvořit prostor pro přípravu na další sezonu.
Prvním velkým milníkem je Australian Open, který Tennis Australia uvádí v termínu 11. až 31. ledna 2027. Melbourne je logický cíl. Mezi oznámením a prvním míčkem v Austrálii leží zhruba tři měsíce, což by mělo stačit na doléčení i plnohodnotnou přípravu, pokud konzervativní léčba zabere. Účast ale zatím potvrzená není a rozhodovat bude stav kolena, ne kalendář.
Dlouhodobé následky z dostupných informací vyvodit nelze. Absence operace a důraz na postupné zatěžování naznačují spíš zdlouhavý než dramatický problém. V takovém případě Sinner do Austrálie dorazí bez bodů z podzimu, možná jako dvojka, ale s kolenem, které má za sebou čtvrt roku klidu.
V Turíně se bude v listopadu hrát před vyprodanými tribunami, ale bez muže, kvůli kterému se tam Italové chodí hlavně dívat. Sinner mezitím bude v posilovně počítat opakování místo vítězných úderů. Jeho sázka na leden 2027 se vyplatí, jen pokud koleno vydrží celou další sezonu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář