Sinner ovládl Wimbledon a pak zmizel z kurtu. Králem tenisu se poprvé v kariéře stane Zverev

Poslední Sinnerův míček letošní sezony letěl 12. července na centrálním dvorci ve Wimbledonu. Ital tehdy po čtyřech setech 6:7, 7:6, 6:3, 6:4 zdolal Alexandra Zvereva, obhájil titul a zapsal si pátý grandslam a stou výhru na turnajích velké čtyřky. Vypadal jako hráč, kterého nikdo nesesadí. O 86 dní později natočil krátké video pro sociální sítě a oznámil, že rok 2026 pro něj skončil. Pravé koleno potřebuje další léčbu. Muž, kterého porazil ve wimbledonském finále, mezitím vyhrál US Open a během několika týdnů se poprvé v kariéře posadí na první místo světového žebříčku.
Od wimbledonského trávníku k tichému videu
Ve finále nebylo po zdravotních potížích ani stopy. Sinner nastřílel 15 es, po prvním podání uhrál 80 % výměn, čelil jedinému brejkbolu a zápas uzavřel s 58 vítěznými údery proti 25 nevynuceným chybám. Taková čísla předvádí hráč na vrcholu, ne tenista, který za pár týdnů zmizí z okruhu.
Pak začalo dlouhé ticho. Nejdřív Sinner vynechal Montreal a Cincinnati, 21. srpna se odhlásil z US Open. Pořadatelé tehdy citovali jeho slova, že potřebuje víc času na zotavení z problému s pravým kolenem. Následovaly Peking a podle oficiálního webu turnaje Rolex Shanghai Masters 3. října i Šanghaj. O tři dny později přišla definitivní tečka.
|Datum
|Událost
|12. července
|Sinner vyhrává Wimbledon, poslední zápas sezony
|srpen
|odhlášení z Montrealu a Cincinnati
|21. srpna
|odhlášení z US Open kvůli pravému kolenu
|3. října
|odhlášení ze Šanghaje
|6. října
|konec sezony, ve hře nejsou ani Six Kings Slam, Paříž, Davis Cup a Turnaj mistrů
Sinner ve videu nemluvil o diagnóze, ale o dlouhodobé kariéře a o tom, že se chce vrátit na sto procent. Oficiální lékařskou zprávu jeho tým nezveřejnil. Španělský deník AS spočítal, že pokud se Ital objeví až v australské části příští sezony, bude pauza trvat minimálně šest měsíců.
Podle nás jde o rozumné rozhodnutí. Sinner mohl podzim přetrpět s obvazem a bránit jedničku v Turíně. Zvolil koleno, ne žebříček. Ve čtyřiadvaceti letech je to investice do další dekády, ne kapitulace.
Zverevův rok, který přepsal jeho pověst
Kdo si Zvereva pamatuje jako věčně neúspěšného favorita, má zastaralý obraz. Němec léta patřil k nejlepším hráčům bez grandslamu, prohrál tři finále velkých turnajů a nálepka „skoro šampiona“ se k němu lepila víc než ke komukoli jinému.
V červnu ji strhl. Na Roland Garros porazil ve finále Flavia Cobolliho a ve čtvrtém grandslamovém finále kariéry konečně zvedl trofej. Agentura AP tehdy napsala, že Zverev už nepatří mezi nejlepší bez grandslamu. O měsíc později došel do svého prvního wimbledonského finále, kde podlehl jen Sinnerovi, a navíc až po dvou tiebreacích.
V září přišel druhý titul. Na US Open přehrál ve finále Bena Sheltona a grandslamovou sezonu uzavřel bilancí 25 výher a 2 porážek. Obě prohry utrpěl ve finále nebo ve vyřazovací fázi proti hráčům, kteří turnaj vyhráli. Po triumfu v New Yorku poděkoval týmu se slovy, že rok 2026 je výsledkem let tvrdé práce a bolesti. Na Sinnerovo říjnové oznámení zatím veřejně nereagoval.
Tady leží jádro celého příběhu. Zverev se na první místo nedostane jen proto, že se soupeř zranil. Dva grandslamy a finále třetího v jedné sezoně znamenají výkon, který by jedničku vynesl skoro v jakémkoli jiném roce. Sinnerova absence mu jen zkrátila cestu.
Proč ne hned po Šanghaji, ale až ve Vídni
Bodová matematika ATP má dvě tváře a stojí za to je rozlišit. Žebříček Race počítá jen body z aktuálního kalendářního roku a ukazuje, kdo hraje nejlepší sezonu. Klasický žebříček ATP sčítá výsledky za posledních 52 týdnů a určuje skutečnou světovou jedničku.
Po US Open vedl Zverev v Race před Sinnerem 8 650 ku 7 950 bodům, jak uvádí oficiální web Nitto ATP Finals. V klasickém žebříčku ale ztrácel 1 810 bodů. Sinnerovi totiž stále patřily body z podzimu 2025, kdy vyhrál Vídeň, Paříž i Turnaj mistrů.
K 28. září měl Sinner 11 000 bodů a zahajoval 91. týden v čele, Zverev 9 630. Rozdíl 1 370 bodů. A právě tady se láme představa, že se jednička změní okamžitě:
- Šanghaj (do 12. října): Sinner přijde jen o malou část bodů a klesne na 10 950. Zverev by i při titulu vystoupal maximálně na 10 720. Na předstižení to nestačí.
- Vídeň (26. října až 1. listopadu): Sinnerovi odpadne 500 bodů za loňský titul. Podle propočtů AS jde o nejpravděpodobnější týden, kdy se Zverev posune na první místo.
- Paříž a Turín: další velké odečty, které Sinner nemá čím vyrovnat. Zverevův náskok na konci roku se bude odvíjet od toho, kolik bodů nasbírá sám.
Přesné datum zatím ATP nepotvrdila a hodně záleží na Zverevových výsledcích v Šanghaji a v halové části sezony. Dá se ale čekat, že nejpozději do konce sezony se Němec na čele usadí. Sinner nemá jak odpovědět, a tak každý vynechaný týden pracuje pro jeho soupeře.
Co to znamená pro Alcaraze, Sinnerův návrat i české hráče
Ještě loni se boj o jedničku točil výhradně kolem dvojice Sinner a Alcaraz, která se na vrcholu střídala od června 2024. Pořadatelé US Open už po Wimbledonu varovali, že Zverev tento duopol rozbíjí. Alcaraz, letos opakovaně brzděný zraněními, měl po US Open 5 560 bodů a v žebříčku byl třetí s velkým odstupem. V Race mu patřilo až čtvrté místo za Zverevem, Sinnerem a Sheltonem.
Sinner se po návratu nepropadne do anonymity. Podle odhadů AS ho ani dlouhá pauza pravděpodobně nevyřadí z první trojky. V tomto scénáři začne rok 2027 jako lovec místo lovené zvěře, a pokud se vrátí zdravý, první vzájemný duel se Zverevem slibuje víc než kterýkoli jiný zápas začátku sezony.
Pro české tenisty změna na čele neznamená přímou ztrátu ani zisk bodů. K 5. říjnu podle žebříčku TenisPortal.cz drží Jakub Menšík 15. místo s 2 445 body a Jiří Lehečka 19. příčku s 2 310 body; Tomáš Macháč je 75. se 783 body. Dvojice v elitní dvacítce bude citlivě sledovat hlavně nasazení a pavouky. Bez Sinnera na podzimních turnajích ubyl jeden z nejtěžších možných soupeřů a nasazená jednička se jménem Zverev mění rozložení sil v horních patrech losu.
Kdo chce Zverevovu cestu na trůn sledovat, najde podzimní turnaje ATP včetně Turnaje mistrů na oficiální streamovací službě Tennis TV. Grandslamy a Davis Cup tato platforma nevysílá. Sinnera už v letošní sezoně neuvidí nikdo.
Wimbledonské finále se tak zpětně čte jinak. Sinner v něm vyhrál svůj poslední zápas roku, Zverev prohrál svůj nejdůležitější. O tři měsíce později si ten poražený bere korunu a vítěz léčí koleno, aby o ni mohl příští rok znovu bojovat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář