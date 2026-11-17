Česká tenistka Kateřina Siniaková získala druhý titul na Turnaji mistryň ve čtyřhře. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily ve finále v Indian Wells Italky Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou 6:4, 6:3. Úspěch uzavřel sezonu, ve které společně vyhrály také Roland Garros a US Open. Pro Siniakovou má navíc výjimečný význam rekordní šesté zakončení roku na prvním místě deblového žebříčku WTA.
Ve finále se česko-americká dvojice musela vyrovnat s nepříznivým vývojem obou setů. V úvodním dějství prohrávala 2:4, následně ale získala čtyři hry za sebou. Ve druhém setu se soupeřky znovu dostaly do vedení 2:1, Siniaková s Townsendovou však rychle odpověděly a závěr zvládly. Rozhodující mečbol proměnila česká hráčka smečí u sítě.
Ve finále napravily porážku ze skupiny
Italky dokázaly vítězné dvojici vzdorovat už v základní skupině. Tehdy nad Siniakovou a Townsendovou zvítězily po rozhodujícím supertiebreaku. Finále proto nebylo pouze soubojem o trofej, ale také příležitostí napravit předchozí neúspěch proti stejným soupeřkám. V rozhodujícím zápase však měly turnajové dvojky výrazně lepší závěry setů.
Siniaková vyhrála Turnaj mistryň poprvé v roce 2021, kdy nastupovala s Barborou Krejčíkovou. S Townsendovou se nyní radovala ze společného premiérového triumfu na této akci. Pro Američanku šlo o vůbec první titul v závěrečné soutěži osmi nejlepších deblových párů sezony. Obě hráčky předtím v tomto složení zažily také finálový neúspěch a semifinálové vyřazení.
Šestý rok na čele žebříčku
Prvenství v koncovém deblovém pořadí WTA je samostatným historickým úspěchem. Siniaková získá status světové jedničky na konci kalendářního roku pošesté, čímž překoná pět takových sezon Martiny Navrátilové. Jde o hodnocení celoroční výkonnosti v deblu, nikoli pouze o důsledek jednoho finálového zápasu. Význam výsledku podtrhuje také skutečnost, že Siniaková dosahuje úspěchů s různými spoluhráčkami.
Společně s Townsendovou v roce 2026 získaly šest turnajových titulů. Při ohlédnutí za sezonou česká tenistka ocenila především týmovou spolupráci a skutečnost, že většinu roku absolvovala bez zásadnějších zdravotních komplikací. Prestižní trofej Turnaje mistryň nese jméno Navrátilové, která ji vítězkám osobně předávala.