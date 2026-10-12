Siniaková se Šuaj vyhrály 13 zápasů v řadě a pak přišel výprask. Číňanka po finále prozradila, co bylo s Češkou špatně

Neděle 11. října, centrální dvorec China Open a domácí publikum, které čekalo čínskou radost. Místo ní přišla necelá hodina, během níž nasazené jedničky Kateřina Siniaková a Čang Šuaj uhrály proti Gabriele Dabrowské a Luise Stefaniové jen tři gamy. Podle WTA zápas trval 59 minut, podle pořadatele 61. Teprve u mikrofonu po utkání vyšlo najevo, co se dělo mimo dvorec. Čang podle Aktuálně.cz poděkovala své partnerce a řekla, že se Siniaková během turnaje cítila „velmi špatně, velmi nemocně“, a přesto tým dovedla až do finále. Označila ji za úžasnou. Česká deblová světová jednička se přitom už v pondělí přesunula do Wu-chanu, kde nastoupí s jinou partnerkou.
Hodina, která zastavila třináct výher
Do finále šly Siniaková s Čang jako pár, který letos neprohrál. Podle zprávy WTA přišla jejich první společná porážka sezony až v Pekingu. Série 13 vítězství se skládala ze tří tažení: titulu v Adelaide na začátku roku, triumfu na tisícovce v Torontu a pěti zápasů v Pekingu, které je dovedly do finále.
Toronto bylo vrcholem. Podle WTA tam obě hrály agresivně, neztratily ani set a cestou porazily několik grandslamových šampionek. Šlo o jejich třetí společný titul po Kantonu 2024 a Adelaide 2026 a vůbec první na turnaji kategorie WTA 1000.
Proti nim ale stál pár, který měl za sebou možná nejlepší sezonu v kariéře. Dabrowská se Stefaniovou byly nasazené jako dvojky a v Pekingu získaly sedmý společný titul, letos už pátý po Dubaji, Štrasburku, Eastbourne a São Paulu. Finále bylo soubojem dvou nejvýše nasazených dvojic. Jednostranný průběh vyvolal o to větší překvapení.
Proč to bylo tak jednoznačné
Statistiky ze zápasu ukazují, že rozdíl nevznikl jen na straně poražených. Vítězky získaly 74 procent bodů po prvním podání, Siniaková s Čang jen 38 procent. Dabrowská se Stefaniovou udržely sedm z osmi servisních gamů, proměnily pět ze sedmi brejkbolů a po returnu prvního podání soupeřek braly 62 procent výměn.
|Ukazatel
|Dabrowská/Stefaniová
|Siniaková/Čang
|Body po 1. podání
|74 %
|38 %
|Proměněné brejkboly
|5 ze 7
|neuvedeno
|Udržené servisní gamy
|7 z 8
|neuvedeno
Siniaková sama nemoc nezmínila a mluvila hlavně o soupeřkách. Podle ní obě „servírovaly dobře“, první servis létal kolem 180 km/h, druhý kolem 160 km/h a u sítě byly výborné. V deblu, kde výměny trvají jen několik úderů, je takový servis zbraní, na kterou se i v nejlepší formě odpovídá těžko. S horečkou nebo bez sil ještě hůř.
Dabrowská výkon popsala jako vyvrcholení celého týdne. Dodala, že soupeřky je svou pověstí donutily hrát na maximum. Respekt k Siniakové tak zazněl i z vítězné strany.
Podle nás je proto chybou vykládat porážku jako signál, že Češka ztrácí formu. Zdravotní potíže jsou důležitým kontextem, ale ne úplnou omluvou. Soupeřky v neděli zahrály zápas, jaký se nevidí každý týden, a narazily na pár, jehož lídryně podle Čang dohrávala turnaj z posledních sil.
Co přesně víme o nemoci
Ověřené je jen to, co Čang řekla při ceremoniálu, a i to známe z převzaté citace Aktuálně.cz. Přímý záznam vyhlášení ani oficiální přepis zatím k dispozici nejsou. Ze slov Číňanky vyplývá nemoc, nikoli zranění. Diagnózu, povahu potíží ani lékařské stanovisko nikdo nezveřejnil. Siniaková se ke svému zdraví veřejně nevyjádřila.
Náznak, že nejde o nic, co by ohrožovalo konec sezony, nabízí oficiální pavouk ve Wu-chanu. Siniaková je zapsaná ve dvouhře proti Ljudmile Samsonovové a ve čtyřhře se Storm Hunterovou. Obě jsou nasazené jako trojky a v prvním kole mají volný los, do turnaje tak vstoupí až v osmifinále. Žádné odstoupení zatím ohlášeno nebylo. Start je tedy v plánu, pokud to zdravotní stav dovolí.
Ve Wu-chanu má Siniaková s Hunterovou co obhajovat. Loni tam ve finále porazily Kruničovou s Danilinovou 6:3, 6:2. Turnaj probíhá od 12. do 18. října na tvrdém povrchu v Optics Valley International Tennis Centre a je poslední tisícovkou sezony. V Česku ho živě vysílá CANAL+ Sport na kanálu CANAL+ Sport 2 a ve streamu.
Tři partnerky, jedna jednička
Z pekingské porážky se nejvíc pozná, jak výjimečné postavení Siniaková v deblu má. Během dvou týdnů nastoupí se třemi různými partnerkami a v každé dvojici patří mezi favoritky.
Hlavním projektem sezony je spolupráce s Taylor Townsendovou. Jako první se kvalifikovaly na Turnaj mistryň. V té době vyhrály čtyři ze sedmi turnajů, a to Indian Wells, Miami, Madrid a Roland Garros, a zaznamenaly sérii 18 výher. Později přidaly US Open, kde finále otočily 5:7, 6:0, 6:2, a společně zkompletovaly kariérní grandslam. Proti tomu působí pekingských 1:6, 2:6 jako jedna z nejhladších finálových porážek Siniakové posledních sezon.
Pravidla WTA střídání partnerek umožňují. Pořadí pro Turnaj mistryň se vede pro týmy, ne pro jednotlivkyně, takže oficiální Race to the WTA Finals uvádí dvojici Townsendová/Siniaková na prvním místě s 8 370 body a pár Čang/Siniaková zvlášť na 12. příčce s 2 150 body. Také Čang figuruje ve dvou týmech, s Elise Mertensovou je osmá. Dabrowská se Stefaniovou drží druhé místo.
- Townsendová/Siniaková: 1. místo, 8 370 bodů, kvalifikace jistá
- Dabrowská/Stefaniová: 2. místo
- Čang/Mertensová: 8. místo
- Čang/Siniaková: 12. místo, 2 150 bodů
Na Turnaj mistryň postupuje sedm nejlepších týmů a případně i nejvýše postavený grandslamový pár z 8. až 20. místa. Kdyby se do elitní osmičky probojovala i dvojice Čang/Siniaková, nastal by paradox. Jedna hráčka nemůže v turnaji osmi dvojic hrát za dva týmy současně. Přesný postup pro takový případ WTA veřejně nepopisuje, dá se ale čekat, že by Siniaková zůstala s Townsendovou. Na reálný postup s Čang by navíc potřebovala další velké výsledky a předstihnout několik týmů nad sebou.
Žebříček porážka neohrozila. K 12. říjnu má Siniaková 11 000 bodů, druhá Townsendová 9 545, třetí Stefaniová 8 545 a čtvrtá Dabrowská 7 635. Náskok na čele činí 1 455 bodů.
Spolupráce s Čang přitom nekončí, i když nejde o stálý pár. Podle WTA spolu odehrály teprve šestý turnaj, mají tři tituly a bilanci 19 výher a tří porážek. S takovou úspěšností to není vedlejší projekt, ale spolehlivá volba pro vybrané turnaje.
Turnaj mistryň se hraje od 8. do 15. listopadu v Indian Wells Tennis Garden a Siniaková tam s Townsendovou pojede z první pozice. Nemusí už honit body, může se v klidu dát zdravotně dohromady a doladit herní rytmus. Pekingská neděle jí vzala sérii a titul, ale nic z toho, na čem stojí její sezona. Druhý den ráno už seděla v letadle do dalšího města, kde se kolem ní skládá další favorizovaný pár.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář