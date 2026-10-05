Siniaková přišla o parťačku Townsendovou a v Pekingu vsadila na Číňanku. Společně letos neprohrály jediný zápas

Ráno před osmifinálovým zápasem v Guadalajaře probudila Taylor Townsendovou ostrá bolest břicha. Fyzioterapeut a lékař ji okamžitě poslali do nemocnice, ultrazvuk potvrdil zánět slepého střeva a následovala urgentní operace. Tak to Američanka popsala v pořadu Good Morning America a na Instagramu. Kateřina Siniaková tím přišla o partnerku, se kterou letos vyhrála Indian Wells, Miami, Madrid, Roland Garros i US Open. Na asijský blok proto česká světová jednička ve čtyřhře nemusela hledat neznámou náhradu. Na China Open nastupuje s Čang Šuaj a obě jsou nasazené jako jedničky. Podle nás nejde o nouzové řešení, ale o návrat k dvojici, která už v této sezoně ukázala, že umí vyhrávat velké turnaje.
Devět zápasů, dva tituly, žádná porážka
Bilance Siniakové a Čang v sezoně 2026 je čistá. Na úvod roku v Adelaide prošly osmifinálem, čtvrtfinálem, semifinálem i finálem a odvezly si titul, tedy čtyři výhry ze čtyř. V srpnu přidaly Toronto, kde po pěti kolech získaly trofej kategorie WTA 1000, a to bez ztraceného setu. Dohromady devět zápasů a devět vítězství.
Spolupráce přitom začala dřív. Poprvé spolu triumfovaly v roce 2024 v Kantonu. Toronto bylo jejich třetím společným titulem a zároveň prvním na úrovni WTA 1000. WTA po turnaji připomněla, že ve finále mají společně bilanci 3:0. Kdykoli spolu došly až do posledního zápasu, nikdy neprohrály.
Čang po Torontu chválila souhru se Siniakovou. Česká hráčka dodala, že jejich agresivní pojetí tenisu dvojici sedí. To odpovídá stylu obou: Siniaková je silná u sítě a reaguje rychle, zkušená Číňanka umí rozehrát výměnu ze základní čáry i z voleje. Pro trenéry je taková kombinace snem, pro soupeřky noční můrou.
|Turnaj
|Kategorie
|Výhry
|Výsledek
|Kanton 2024
|WTA 250
|bez údaje
|titul
|Adelaide 2026
|WTA 500
|4
|titul
|Toronto 2026
|WTA 1000
|5
|titul bez ztráty setu
Peking: nasazené jedničky a hned česká stopa v pavouku
China Open se hraje od 30. září do 11. října na tvrdém povrchu. Je to předposlední turnaj kategorie WTA 1000 v sezoně. Ve čtyřhře startuje 32 párů a vítězky získají 1 000 bodů do žebříčku a odměnu přes deset milionů korun, kterou si rozdělí.
Siniaková a Čang v prvním kole vyzvou domácí dvojici Feng Šuo a Jüan Jüe. Podle Sofascore se zápas hraje v pondělí 5. října od 5:00 našeho času. Pokud postoupí, ve druhém kole je čeká česko-polský souboj s Nikolou Bartůňkovou a Majou Chwalińskou, které už úvodní překážku zvládly hladce. Američanku McNallyovou a Indonésanku Tjenovou porazily 6:2, 6:2.
Česká stopa v pekingské čtyřhře je výrazná. Podle oficiálního pavouku WTA se do turnaje přihlásily také:
- Marie Bouzková a Ann Li: skončily v prvním kole po porážce 5:7, 5:7 s Hunterovou a Mladenovicovou,
- Linda Nosková a Clara Tausonová: česko-dánská dvojice,
- Jesika Malečková a Miriam Škoch: čistě česká dvojice, v pondělí od 10:00 proti Chromačevové a Samsonovové.
Konkurence je hustá. Za Siniakovou a Čang jsou nasazené Dabrowská se Stefaniovou, Sie s Ostapenkovou, Bucsaová s Melicharovou-Martinezovou, Hunterová s Mladenovicovou, Mertensová se Šnajderovou, Danilinová s Krawczykovou a italské olympijské vítězky Erraniová s Paoliniovou. Hunterová s Mladenovicovou už v prvním kole ukázaly, že přijely pro víc než pár bodů.
China Open vysílá CANAL+ Sport 2 a online ho lze sledovat na Skylink Live TV, souběžné zápasy běží v samostatných přenosech. Úvodní duel Siniakové v dostupném programu pro pondělí uvedený nebyl.
Co to znamená pro post světové jedničky
Podle oficiálního žebříčku WTA ve čtyřhře vede Siniaková s 11 350 body. Druhá je právě Townsendová s 9 545 body a rozdíl činí 1 805 bodů. Je to paradoxní souboj, protože hlavní soupeřkou české hráčky v boji o čelo je její stálá partnerka.
Pekingská pauza Townsendové hraje Siniakové do karet. Američanka teď nemůže přidat žádné body, zatímco česká hráčka má v Pekingu ve hře až tisícovku. Háček je v loňském Wuhanu, který Siniaková vyhrála s Hunterovou. Body za něj z hodnocení vypadávají, takže se náskok logicky zmenší. Přesné průběžné pořadí po tomto odečtu oficiální zdroj nezveřejňuje. Podle našeho odhadu ale Siniaková v Pekingu nehraje o záchranu, spíš o polštář na závěr roku. Dobrý výsledek s Čang by jí čelo žebříčku před sezonním finále výrazně pojistil.
Otazník visí nad Townsendovou
Hlavní nejistota se netýká Pekingu, ale listopadu. Siniaková s Townsendovou jsou na Turnaj mistryň kvalifikované jako první pár deblového žebříčku sezony s 8 370 body. Zaslouženě: letos v září vyhrály US Open, a jak připomněl oficiální web US Open, zkompletovaly tím jako dvojice kariérní grandslam. Předtím vyhrály Wimbledon 2024, Australian Open 2025 a Roland Garros 2026.
O rozchodu nic nesvědčí. Townsendová podle dostupných informací cílí s návratem právě na sezonní finále. Dva týdny po operaci začala s rehabilitací a lehkým během. Pevné datum návratu ale nestanovila. Rekonvalescence po odstranění slepého střeva se běžně počítá na týdny, sportovní zdroje uvádějí zhruba šest. Pokud by se tento odhad potvrdil, vyšel by návrat těsně před Turnaj mistryň. Termín je to schůdný, ne však pohodlný.
A co když to nestihne? Na tuto otázku zatím neexistuje odpověď. WTA vede kvalifikaci jako týmovou a nezveřejnila, zda by Siniaková mohla na Turnaji mistryň nastoupit s jinou partnerkou. Spekulace o Čang jako náhradnici na sezonním finále proto zatím nemají oporu v pravidlech.
Proč Čang dává smysl
Kdyby Siniaková musela narychlo sestavit pár s hráčkou, se kterou nikdy nehrála, mluvili bychom o provizoriu. Čang ale zná její pohyb na kurtu, signály u sítě i rytmus podání. Spolu letos nezažily jediný špatný den. Výběr zároveň neznamená ústup z ambicí, protože v Pekingu jsou favoritkami podle nasazení i podle formy.
Pro Siniakovou má tenhle týden ještě jeden rozměr. Ukazuje, že její úspěchy nestojí jen na jedné partnerce. Se Siniakovou u sítě letos vyhrávaly Townsendová i Čang. Česká hráčka je v deblu tím společným jmenovatelem.
V pondělí v pět ráno tak proti dvěma čínským hráčkám nastoupí česká světová jednička a Číňanka, se kterou zatím neprohrála. Townsendová mezitím běhá své první lehké kilometry a počítá dny do listopadu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář