Siniaková má letos přes 100 zápasů a tělo se začíná bouřit. V Číně strávila dva dny v posteli a přesto nastoupila do finále

Pekingské finále v neděli 11. října trvalo krátce. Siniaková a Šuaj Čang, nasazené jedničky, prohrály s Gabrielou Dabrowskou a Luisou Stefaniovou 1:6, 2:6. Nejvýmluvnější chvíle ale přišla až u mikrofonu při vyhlášení. Čínská hráčka tam řekla, že její česká partnerka byla během turnaje „velmi nemocná“, a přesto s ní došla až do finále. Za tou větou stojí víc než jeden špatný týden v Číně. Podle našeho propočtu ze statistik WTA a databáze TennisExplorer odehrála světová jednička ve čtyřhře v sezoně 2026 už nejméně 102 soutěžních zápasů. A kalendář ji ani teď nepouští.
102 zápasů a žádné hluché místo
Číslo „přes sto“ zní obecně, rozdělení podle disciplín je výmluvnější. Po singlové porážce ve Wu-chanu vypadá sezona Siniakové takto:
|Disciplína
|Výhry
|Porážky
|Zápasy
|Čtyřhra
|51
|7
|58
|Dvouhra
|18
|19
|37
|Mix
|5
|2
|7
|Celkem
|74
|28
|102
Údaje o čtyřhře potvrzuje oficiální profil Kateřiny Siniakové na WTA. Celkový součet je náš dopočet, který k nim přidává databázová čísla ze dvouhry a mixu. Jde tedy o spodní hranici, ne o zaokrouhlený odhad.
Pro představu: 102 zápasů do poloviny října znamená v průměru zhruba dva a půl utkání týdně, a to bez započtení cestování, tréninků a přejezdů mezi kontinenty. Siniaková přitom nehraje jen tam, kde se jí daří. Do singlových pavouků nastupuje dál, přestože tam má letos bilanci mírně zápornou.
Proč hraje tolik? Protože vyhrává
Většinu zátěže tvoří čtyřhra a v ní je Siniaková letos téměř neporazitelná. Sedm titulů za jedinou sezonu mluví samo za sebe:
- s Taylor Townsendovou: US Open, Roland Garros, Indian Wells, Miami, Madrid,
- se Šuaj Čang: Toronto, Adelaide.
Tady je jádro celého paradoxu. Deblová specialistka, která prohrává v prvním kole, má po dvou dnech volno. Hráčka, která skoro na každém velkém turnaji postupuje do semifinále nebo finále, odehraje v jednom týdnu čtyři až pět zápasů. K tomu přidejte dvouhru, která se na stejných akcích kryje s deblovým programem, a občasný mix.
Podle nás proto Siniaková není jen hráčka, která si naložila příliš mnoho. Je ukázkou toho, jak moderní deblová špička funguje: její výjimečnost jí z kalendáře maže každé hluché místo. Čím líp hraje, tím déle na turnajích zůstává. A čím déle zůstává, tím méně času zbývá na regeneraci.
Vysoké objemy přitom nejsou ničím novým. Podle TennisExploreru odehrála loni 59 singlových zápasů (37 výher, 22 porážek) a 54 deblových, v roce 2024 dokonce 63 utkání jen ve čtyřhře. Letos má v deblu už 58 zápasů, a to ji ještě čekají Wu-chan a Turnaj mistryň. Vysoká porce je pro ni normou. Rozdíl je v tom, že letos se k ní přidaly i signály, které se přehlížejí hůř.
Peking: nemocná až do finále
Co přesně Siniakové v Číně bylo, zatím veřejně nezaznělo. Konkrétní diagnózu ani podrobnosti, zda šlo o virózu, nachlazení, nebo vyčerpání, dostupné zdroje neuvádějí. Doložená jsou slova Šuaj Čang z vyhlášení: partnerka byla během turnaje velmi nemocná a cítila se špatně. Přesto spolu prošly pavoukem turnaje kategorie WTA 1000 až do posledního zápasu.
Ve finále už to nestačilo. Dabrowská se Stefaniovou dominovaly hlavně na podání a česko-čínská dvojice podle statistik Tennis.com vyhrála po vlastním prvním servisu jen 10 z 26 výměn. U páru, který letos sbírá trofeje jednu za druhou, je to nezvykle bezzubý výkon. Těžko ho oddělit od toho, co předcházelo.
Pro Šuaj Čang mělo finále i symbolickou hodnotu. Titul by podle českých médií posunul jejich dvojici mezi osm nejlepších párů v hodnocení Race. Siniaková sama už takovou motivaci potřebovat nemusela. Účast na Turnaji mistryň měla jistou s Townsendovou. I tak dohrála turnaj do konce, a to o její povaze vypovídá dost.
Do obrazu letošní sezony zapadá i další drobnost. TennisExplorer eviduje dva zápasy Siniakové, které nedohrála, v Indian Wells a v Torontu. Důvody se u nich spolehlivě dohledat nedají, takže z nich nelze vyvozovat zranění. Spolu s pekingskou nemocí a stovkou zápasů ale skládají mozaiku, v níž o sobě tělo dává vědět.
Žádná pauza, rovnou do Wu-chanu
Den po pekingském finále už se hrálo ve Wu-chanu. Podle oficiálního přehledu WTA před turnajem tam první kolo dvouhry i čtyřhry připadlo na 12. a 13. října, finále čtyřhry je na programu 18. října. Asijská část sezony nedává hráčkám prostor vydýchat se. Turnaje následují bezprostředně po sobě a cestuje se mezi nimi rovnou z kurtu.
Siniaková nastoupila ve Wu-chanu 13. října ve dvouhře proti Ljudmile Samsonovové. Po prvním setu 1:6 se dokázala vrátit a druhý vyhrála 7:5, rozhodující sadu ale ztratila 2:6. Je to další náznak, že síly na delší zápasy docházejí, i když bojovnost zůstává.
Wu-chan zároveň ukazuje, že Siniaková není se zátěží sama. U odhlášek z turnaje uvádí WTA důvody jako únavu a zranění nohy, zápěstí, břicha či zad. Konec sezony je pro celé pole fyzicky nejtvrdší. U hráčky, která hraje tři disciplíny a skoro všude se dostane do závěrečných kol, se ta únava jen násobí.
Žádné odhlášení Siniakové ze zbývajících turnajů kvůli pekingské nemoci zatím doložené není. Veřejně se k její zátěži nevyjádřil ani trenér Peter Huber, ani otec Dmitrij Siniakov, který se na její přípravě podílí, ani Český tenisový svaz.
Cíl v Indian Wells
Závěr sezony má jasný bod. Siniaková s Townsendovou se už 14. srpna jako vůbec první deblový pár kvalifikovaly na Turnaj mistryň, jak potvrdila WTA. Pro Siniakovou to bude osmá účast v řadě. Turnaj se hraje od 8. do 15. listopadu v kalifornském Indian Wells, kde spolu letos v březnu slavily titul. Podle oficiální stránky WTA Finals se tam utká osm nejlepších singlistek a osm nejlepších deblových párů.
Konkrétní plán regenerace Siniaková ani její tým nezveřejnili. Pokud do programu nepřidá další akce, dá se čekat, že skutečný odpočinek přijde až po Indian Wells. Do té doby zbývají necelé čtyři týdny a v nich i zbytek čínské šňůry.
Dá se předpokládat, že právě na Turnaji mistryň se ukáže, kolik jí po stovce zápasů zbylo. Ve formátu, kde se hraje každý den proti nejlepším párům světa, nemoc ani únavu schovat nejde.
Siniaková letos vyhrála skoro všechno, co se ve čtyřhře vyhrát dá, a právě proto skoro nikdy nemá volno. Pekingské finále, které dohrála nemocná, tak nevypovídá o slabosti. Ukazuje, kolik stojí být nejlepší deblistkou světa v kalendáři, který s odpočinkem nepočítá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář