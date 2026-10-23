Simulovanou nehodu proměnil toulavý pes ve vlastní představení. Dokonalou smrtí na sebe strhl veškerou pozornost

Během simulace nehody se toulavý pes připojil k hasičům a hrál mrtvého. Za své herecké výkony si získal velký ohlas a pochvalu Národní komise pro bezpečnost.
Už mnohokrát jsem slyšel, že psi jsou velmi chytří a dokážou pochopit, kdy je třeba hrát danou situaci, nebo někoho krýt. To, co předvedl tento toulavý mazel z ulice, však překonalo všechny mé představy. Během simulace nehody se totiž jako by nic připojil k hercům a dělal, že je mrtvý, přičemž se snažil posléze pomáhat s řešením situace. Jeho skutek zpříjemnil všem den a vysloužil si pochvalu od Národní komise pro bezpečnost.
Toulavý pes předvedl jedinečnou show
Ve světě sociálních sítí, kde různé trendy a úžasná virální videa dokážou během okamžiku změnit náš den, je prostor i pro příběhy, které chytnou za srdce miliony lidí. A právě o jednom takovém z nich nedávno informoval web Virali.video, jenž sdílel fascinující příběh z malebného městečka Puerto Montt v Chile. Toulavý pes zde totiž improvizoval při simulaci nehody a sám od sebe se jí zúčastnil, což vyvolalo mnoho úsměvů.
Důležité cvičení pořádali během všedního dne hasiči, policie a místní zdravotníci, aby se mohli do budoucna připravit na možné komplikace během skutečných výjezdů. Poté, co však začali, se pes jménem Giant rozhodl zaimprovizovat a během simulace autonehody ukradl show všem účastníkům – se svou zlatou srstí vytřel každému zrak úžasnou schopností hrát mrtvého. To, že jsou psi skutečně chytří, často na našem webu SvětKreativity zmiňujeme, například když tento mazlík zachránil celou rodinu před požárem.
Dojemné záběry
Z celé události jeden fanoušek natočil video a posléze ho sdílel na svém účtu na sociální síti X. Je zde vidět, jak čtyřnohý chlupáč úžasně hraje roli mrtvého s nohama nasměrovanýma nahoru. Celé události si také všimla komise pro bezpečnost silničního provozu, která zopakovala nadšení a ocenila psa za jeho účast na simulaci a za jeho příspěvek ke vzdělávání v otázkách bezpečnosti silničního provozu. Svou úctu projevilo také mnoho pobavených diváků, kteří přidali nespočet komentářů.
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Se realizó un simulacro de atropello en #PuertoMontt y para sorpresa de todo el equipo de rescates y los transeúntes se sumó el perri „Gigante“, a la dramatización.
¡Un Óscar para Gigante! pic.twitter.com/fN559B98Zi
— AnimalParaíso (@AnimalParaiso) October 5, 2023
Mnoho z nich vtipkovalo o jeho talentu, zatímco někteří si ho chtěli adoptovat. „Takový nádherný pes s úžasným talentem, chtěl bych si ho okamžitě adoptovat. Jestli by to bylo možné, co nejdříve mě prosím kontaktujte tady na sociální síti,“ objevilo se u videa v jednom z komentářů. Mimořádný herec nyní čeká na nového majitele, který by si ho posléze adoptoval a poskytl mu nový domov. Problémem však nyní je, že zájemců je opravdu mnoho. Jak píše web iRozhlas, u nás je pes nejčastějším domácím mazlíčkem.
Článek Toulavý pes na sebe během simulované nehody stáhl všechnu pozornost. Hereckým výkonem předstíral smrt pochází z webu Světkreativity.