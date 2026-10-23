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Simulovanou nehodu proměnil toulavý pes ve vlastní představení. Dokonalou smrtí na sebe strhl veškerou pozornost

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Během simulace nehody se toulavý pes připojil k hasičům a hrál mrtvého. Za své herecké výkony si získal velký ohlas a pochvalu Národní komise pro bezpečnost.
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Zdroj: Fotografie: Metropolitan Transportation Authority of the State of New York / Creative Commons / Attribution 2.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 08:32

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