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Simon Cowell slaví 67 let. Plastikami obličeje rozplakal syna, dnes raději podstupuje filtrování krve

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Britský porotce a televizní producent Simon Cowell slaví 67. narozeniny. V minulosti přiznal, že to přehnal s kosmetickými úpravami a výplněmi tváře.
Simon Cowell v roce 2011

Simon Cowell v roce 2011

Zdroj: FOTO:Alison Martin of SimonCowellOnline.com, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 18:29

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