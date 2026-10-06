Simon Cowell slaví 67 let. Plastikami obličeje rozplakal syna, dnes raději podstupuje filtrování krve

Britský televizní producent a porotce Simon Cowell slaví 67. narozeniny. Obávaný kritik talentových soutěží v minulosti podstoupil řadu kosmetických zákroků, kterých později litoval. Jeho proměněná tvář vyvolala u jeho malého syna záchvat pláče. Dnes se spoléhá na čištění krve a zdravější životní styl.
Konec s výplněmi kvůli synovi
Simon Cowell se proslavil jako nekompromisní porotce v soutěžích Pop Idol, American Idol nebo The X Factor. Z televizních obrazovek ho diváci znali s jeho typickým výrazem, ten se ale v průběhu let začal měnit. Producent přiznal, že v minulosti podstoupil aplikaci botoxu a obličejových výplní.
V rozhovoru pro deník The Sun z roku 2022 popsal, že v určité fázi zašel s úpravami obličeje příliš daleko. Když viděl svou starší fotografii, zpočátku se na ní prý vůbec nepoznal. S výplněmi obličeje definitivně skončil ve chvíli, kdy jeho vzhled vyvolal u syna Erica hysterický pláč. Podle svých slov tehdy vypadal jako postava z hororového filmu.
Proměnu jeho tváře hojně komentují i sledující na sociálních sítích. Loni v prosinci se pod jeho srovnávacími fotografiemi na Instagramu objevily stovky reakcí. Diskutující upozorňovali především na změněný tvar jeho očí a psali, že před zákroky vypadal mnohem lépe.
Čištění krve a zranění páteře
Po odmítnutí obličejových výplní zkouší rodák z Londýna jiné metody. Loni v prosinci v rozhovoru pro britský magazín GQ řekl, že navštěvuje kliniku ve Španělsku, kde podstupuje proceduru filtrování krve. Z těla mu podle jeho slov během tří a půl hodiny odstraňují toxiny. Tento proces sám přirovnal k návštěvě Frankensteinovy laboratoře.
Kromě vzhledu musí řešit i zdravotní následky po dvou nehodách. V roce 2020 si zlomil páteř při pádu z elektrického kola ve svém sídle v Malibu. O dva roky později utrpěl na elektrokole další nehodu, při které si zlomil ruku. Letos v srpnu musel vynechat několik týdnů natáčení soutěže America’s Got Talent, protože podstoupil plánovaný lékařský zákrok spojený s přetrvávajícími problémy se zády.
Televizní impérium
Své jmění vybudoval jako porotce a majitel úspěšných televizních formátů. Stojí za vznikem celosvětově úspěšných značek The X Factor a Got Talent. Jeho majetek dosahuje odhadované výše 600 milionů dolarů. V dobách největší televizní slávy se jeho roční příjmy pohybovaly kolem hranice 100 milionů dolarů.
Jeho společnost Syco Entertainment stála za úspěchem interpretů jako One Direction, Leona Lewis nebo Susan Boyle. V osobním životě je od roku 2022 zasnoubený s Lauren Silverman, se kterou má dvanáctiletého syna Erica.
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