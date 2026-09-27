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Silviakaka je koláč, který Švédové milují víc než skořicové šneky. Těsto je jen z vody a mouky, ale chutná královsky

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Švédský plechový moučník z jedenácti surovin dokáže na stole vypadat slavnostněji, než kolik práce a peněz skutečně stojí. Za tím kouzlem stojí jediný kontrast.
Silviakaka je koláč, který Švédové milují víc než skořicové šneky. Těsto je jen z vody a mouky, ale chutná královsky

Silviakaka je koláč, který Švédové milují víc než skořicové šneky. Těsto je jen z vody a mouky, ale chutná královsky

Zdroj: Foto: Per A.J. Andersson / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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