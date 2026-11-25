Silnice na Vysočině čeká rušný rok. Pelhřimov dostane obchvat za více než miliardu
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Článek byl publikován 25.11.2026 13:29
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