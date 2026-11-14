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Silničáři zahájili zimní údržbu. Připravili stovky pracovníků i novou techniku

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Zimní údržba silnic v Plzeňském kraji je od začátku listopadu v plném proudu. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje se letos postará o sjízdnost celkem 4906 kilometrů komunikací. K dispozici má téměř 400 řidičů, šest nonstop dispečinků a 116 posypových vozů. Zimní sezona potrvá do 31. března.
Silničáři zahájili zimní údržbu. Připravili stovky pracovníků i novou techniku

Silničáři zahájili zimní údržbu. Připravili stovky pracovníků i novou techniku

Zdroj: SÚSPK
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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