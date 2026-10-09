Silné a emocionálně vyčerpávající, hodnotí čeští diváci nové dobové drama, které ovládlo Netflix. Dávají mu vysokých 81 %

Netflix konečně vydal dlouho očekávaný dobový seriál Na východ od ráje natočený podle slavného románu Johna Steinbecka. Toto legendární dílo již v roce 1955 zfilmoval oscarový režisér Elia Kazan. Snímek, v němž si tehdy zahrál charismatický rebel James Dean, dostal Oscara i Zlatý glóbus. Do seriálové verze se pustila Kazanova vnučka, Zoe Kazan, která jako výkonná producentka napsala i scénář.
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Seriál se ihned po vydání dostal do
TOP 10 nejsledovanějších seriálů na Netflixu, a kromě již zmíněné Florence Pugh si v něm zahráli také Ciarán Hinds, Christopher Abbott, Mike Faist, Martha Plimpton, Tracy Letts, Joseph Zada, Joe Anders a Hoon Lee. Foto: Netflix Foto: Netflix
Poslední epizoda se jmenuje Timšel, což bylo klíčové slovo nejen pro členy rodin Trasků a Hamiltonů, ale i pro Zoe Kazan. Toto slovo lze přeložit jako „můžeš“.
„Můžeš zvítězit nad hříchem,“ říká Bůh Kainovi. Je to potvrzení svobodné vůle lidstva – tvůj osud není předurčen. „Myslím, že tento pojem otevřel dveře novým možnostem,“ uvedla Kazan. „Umožnil nám uvažovat nad tím, že bez ohledu na to, co jsme kdy učinili my nebo naši předkové, máme povinnost vnímat sami sebe jako bytosti schopné změny.“ O čem je dobové drama Na východ od ráje?
Tento příběh, odehrávající se v úrodné zemědělské oblasti údolí Salinas v Kalifornii, sleduje propletené osudy dvou rodin – Trasků a Hamiltonů, jejichž generace beznadějně opakují pád Adama a Evy a jedovatou rivalitu Kaina a Ábela. Příběh, který se odehrává v období mezi americkou občanskou válkou a koncem
1. světové války, zdůrazňuje konflikty dvou bratrů – laskavého a jemného Adama Traska ( Christopher Abbott) a jeho divokého bratra Charlese ( Mike Faist). Adam se nakonec ožení s Cathy Ames ( Florence Pugh), zlou, manipulativní a krásnou prostitutkou, která ho zradí a v noc jejich svatby se odevzdá Charlesovi.
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Později, po porodu dvojčat, Cathy Adama postřelí a opustí ho, aby se vrátila ke své bývalé profesi. Ve stínu tohoto dědictví Adam vychovává své dva syny – světlovlasého a okouzlujícího, ale nezvladatelného Arona (Joe Anders) a tmavovlasého Caleba (
Joseph Zada), který vyniká svou chytrostí. Oba mladíci spolu soupeří o otcovu přízeň, což vede jen k potížím. Caleb v hořkosti odhalí Aronovi pravdu o jejich matce a zdrcený Aron se přidá k armádě, což nepřinese nic dobrého. Caleba pak pronásledují výčitky svědomí a doufá, že mu otec odpustí. Foto: Netflix Foto: Geoffrey Short/Netflix © 2026 Foto: Geoffrey Short/Netflix © 2026 Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Geoffrey Short/Netflix © 2026 Hodnocení a recenze seriálu Na východ od ráje
Seriál si dle českých diváků vede téměř stejně dobře jako film s Deanem. Filmová adaptace z roku 1955 má na
ČSFD 83 % a seriál od Netflixu si tamtéž vysloužil krásných 81 %. „Něco tak silného a emocionálně vyčerpávajícího jsem snad ještě neviděl. Je to režisérský masterpiece. A jestli bych to doporučil? Leda největšímu nepříteli. Zasáhne, vyčerpá, pohltí. Sedm epizod zcela bezchybně a přirozeně vykreslí snad všechny špatné a dobré lidské vlastnosti. K tomu herecký koncert, silná hudba a úžasná výprava,“ nešetřil chválou jeden z diváků.
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„Řemeslně bezchybně natočená minisérie o těžkých osudech dvou bratrů, synů jednoho z nich a především jejich matky. Přiznám se, že mám slabost pro Florence Pugh (opět prokázala svůj nesmírný talent souhlasil další. – a nejen ona hrála výborně) a také pro tuto historickou epochu dějin USA. Tvůrci si s divákem hráli bezvadně a dokázali vyvolat emoce – tleskám. Vkusně, s citem pro věc a grácií servírovali vývoj postav, což oceňuju,“
„Seriál jsem si pustila z jediného důvodu, a tím je Florence Pugh. Pro mě osobně patří k absolutně nejlepším herečkám současnosti a tato minisérie to jen potvrzuje. Její herecký výkon je prostě fenomenální, v každé scéně na sebe strhává veškerou pozornost. Režie odvedla skvělou práci a i po vizuální stránce si jako divák přijdete na své. Je to nádherné, osudové dílo o toxických rodinných vztazích. I když mě dobové zasazení občas trochu mátlo, je to přesně ten typ seriálu, který vás vtáhne bez ohledu na to, zda jste četli knihu,“ napsala jedna z divaček.
Sedmidílný dobový seriál Na východ od ráje můžete nyní zhlédnout na Netflixu. I s českým dabingem.
Zdroj: About Netflix, ČSFD, Rotten Tomatoes, Tudum