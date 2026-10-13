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Šikana na školách: umělá inteligence dává agresorům nový nástroj. Útokům čelí i učitelé

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Dennívýzva
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Podle zprávy České školní inspekce řeší šikanu 57 procent základních a 63 procent středních škol. Nejčastější jsou verbální útoky, ponižování, pomlouvání a vyčleňování z kolektivu. V posledních letech roste počet případů kyberšikany s využitím umělé inteligence. Výjimkou nejsou ani útoky na pedagogický sbor. Na problém upozorňuje Mezinárodní den proti násilí, šikaně a kyberšikaně ve školách, který každoročně připadá na první listopadový čtvrtek.
Šikana

Šikana

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

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