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Signal Festival rozsvítil Prahu. Světelné instalace lákají davy v centru i v Dejvicích

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Pražské části opět rozzářily světelné instalace a projekce Signal Festivalu. Vůbec poprvé však přibyla kromě trasy v centru také trasa v Dejvicích. Podívejte se na fotografie z letošního ročníku. Festival je možné navštívit do nedělního večera.
Signal Festival rozsvítil Prahu. Světelné instalace lákají davy v centru i v Dejvicích

Signal Festival rozsvítil Prahu. Světelné instalace lákají davy v centru i v Dejvicích

Zdroj: Ema Dvořáková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 11:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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