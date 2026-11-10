Sifonové lahve z ČSSR sběratelé loví podle značek na dně. O ceně v řádu tisíců rozhoduje číslo tavby skla

Dne 28. října 2026 skončila na Aukru dražba retro sifonové lahve s kovovým opletem. Přihazovali čtyři zájemci a lahev se prodala za 376 Kč. O několik dní později se v tuzemské inzerci objevily zachovalé sady Merkuria Kovočas s požadovanou cenou kolem 1 800 až 1 999 Kč. Mezi oběma částkami leží zhruba pětinásobný rozdíl. Podle nás ho z velké části vysvětluje jedna věc: zda se z anonymní lahve po babičce dá udělat identifikovatelný technický předmět. Ten musí mít čitelné značení, zdravé sklo, původní díly a ideálně i krabici s návodem. Kdo tyto náležitosti doloží, může počítat s tisícovkou a víc. Bez nich zůstává lahev v bazarovém pásmu.
Kolik dnes stojí sifon z ČSSR: od stokorun po dva tisíce
České nabídky se dají rozdělit do tří pater. V přízemí jsou běžné kusy na Bazoši, kde se ceny drží mezi 150 a 800 Kč. Typické jsou položky za 200, 299 nebo 420 Kč. Funkční lahve s přiloženými bombičkami se pohybují kolem 400 až 790 Kč.
Prostřední patro tvoří skutečně dosažené aukční ceny. Ty jsou nejcennějším vodítkem, protože ukazují, kolik někdo opravdu zaplatil. Zmíněná aukce na Aukru za 376 Kč dobře ilustruje, kde končí obyčejná opletená lahev bez výjimečného příslušenství.
Nahoře se nacházejí kompletní a výrazně zachovalé sady s požadovanými částkami od tisíců do necelých dvou tisíc korun. Jde o nabídkové ceny, nikoli o potvrzené obchody, jenže právě tady se trh s tisícovkami odehrává. Zahraniční portály tento rámec podporují. Na španělském portálu Todocoleccion se kus Merkuria Kovočas s původní krabicí a nápisem o československé výrobě nabízí zhruba za 1 750 Kč. Na eBayi se podobná lahev s krabicí objevila asi za 900 Kč.
Užitečné je i srovnání s novým zbožím. SIFOS-obchod prodává nové litrové sifonové lahve za 1 385 Kč a dvoulitrové za 1 597 Kč. Retro kus za dva tisíce tak musí nabídnout víc než schopnost natočit sodovku: příběh, dobový design a doložitelný původ.
Značky na dně lahve: co prozradí logo, nápis a čísla
Sběratel si lahev nejprve obrátí. Na dně a na hlavici se u československých sifonů objevuje logo Kovočas nebo Merkuria, označení původu „Czechoslovakia“, u pozdějších kusů i „Made in Czech Republic“. K tomu se přidávají výrobní údaje a číselné kódy. Exportní lahve putovaly do světa také pod jménem Bohemia Glass Syphon.
Číslo vyražené ve skle samo o sobě vzácnost neurčí, v kombinaci s dalšími znaky ale hodně napoví. U starého lahvového skla sběratelé obvykle porovnávají číslo formy či výrobní série se značkou sklárny, tvarem, barvou a stopami po formě. Teprve souhra těchto stop dovolí kus časově zařadit a odhalit, zda nejde o novější lahev nebo o exemplář složený z dílů různého stáří. Kupec, který čte číselné značení společně s logem a hlavicí, se tak brání nejčastější pasti trhu. Tou je „kompletní“ sifon, jehož tělo a hlava pocházejí z jiných desetiletí.
Prodejce z toho může vytěžit praktickou výhodu. Ostrá fotografie dna s čitelným kódem a značkou výrobce uklidní kupujícího a zvýší šanci, že inzerát nezapadne mezi desítky anonymních nabídek „cena dohodou“.
Kovočas a Merkuria: proč sběratelé chtějí drátěný oplet
Nejpevněji doloženým výrobcem skleněných opletených sifonů je Kovočas, často pod obchodním označením Merkuria. K jeho lahvím existuje technický návod pro modely M90 a M91, dodnes se prodávají náhradní díly a maďarský servisní web věnovaný opravám je popisuje jako typický „československý sifon se síťkou“.
Drátěný oplet původně plnil bezpečnostní úkol. Návod k sifonovým lahvím Kovočas vysvětluje, že kovová síťka má při selhání skla zachytit střepy. Z ochranného prvku se postupem času stal výtvarný motiv, který sifon proslavil. Sklo prosvítající kovovým pletivem, lesklá hlavice a mosazná matice na bombičku tvoří obraz, jenž si mnoho lidí vybaví z dětství.
Právě tyto kusy přitom z domácností mizely nejrychleji. Oplet rezl a deformoval se, sklo nesneslo náraz a lahve končily v kontejneru nebo na skříni jako dekorace. Čím méně jich přežilo v dobré kondici, tím víc stojí ty zachovalé. Tradice opletených sifonů sahá navíc hlouběji než do socialistických desetiletí. V eSbírkách eviduje Národní zemědělské muzeum skleněnou lahev zpevněnou drátěným opletením z první poloviny 20. století. Sběratel by proto měl odlišovat starší předválečné kusy od domácích československých sifonů 60. až 80. let.
Na zahraničních tržištích se vedle nich nabízí ještě jedna oblíbená rarita, sovětský sifon ve tvaru tučňáka z kovu a plastu. Na Etsy se nabízí zhruba za 2 200 Kč. S československými skleněnými lahvemi ho ovšem nelze směšovat, patří do jiné rodiny.
Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Kompletní sada prodává: hlavice, matice, krabice i návod
Kompletnost podle nás zvedá cenu nejvíc. Kupující platí za jistotu, že drží v ruce původní celek. Prodejce, který ji chce obhájit, by měl doložit tyto části:
- sklo bez prasklin a s neodštípnutým hrdlem,
- oplet bez prorezlých míst a deformací,
- hlavici čistou a úplnou, včetně ventilových dílů,
- vnitřek se stoupací trubičkou, těsněním hrdla a jehlou,
- matici na bombičku v originálním provedení,
- dokumentaci a balení, tedy návod, krabici, případně bombičky nebo barovou sadu se šejkrem a nádobou na led.
Seznam vychází z nabídky náhradních dílů, které SIFOS-obchod vede pro historické opletené lahve Kovočas. Každý kus, který lze dokoupit jako náhradu, prozrazuje, co v sadě může chybět. Chybějící trubička nebo vyměněná hlavice z lahve hned nedělá bezcennou věc, dostává ji však zpět do pásma stokorun.
Krabice a návod mají zvláštní váhu. Dokládají, že sada nebyla dodatečně slepena z dílů, a dávají kusu dobovou kulisu, kterou lze vyfotit. Zahraniční nabídky to potvrzují: lahve s původní krabicí bývají vystavené s citelně vyšší cenovkou než kusy bez ní.
Při čištění platí zdrženlivost. Návod Kovočas doporučuje jen vlažnou vodu, zakazuje vyvařování a myčku. Agresivní drhnutí drátěnkou nebo leštění do nového lesku může ubrat víc hodnoty, než kolik přidá. Patina na opletu prozrazuje stáří a sběratelé ji obvykle oceňují.
Starý sifon a bombička: kdy ho raději nechat ve vitríně
Sifon je tlaková nádoba v kuchyňském měřítku, a staré sklo si proto zaslouží respekt. Návod Kovočas výslovně zakazuje používat lahev s prasklým nebo odštípnutým sklem a také kus, který spadl či utrpěl náraz. Dále připomíná, že se smí použít jen jedna bombička, lahev se nesmí plnit nad rysku a hlavice se nesmí sundávat pod tlakem. Mráz, teplo ani přímé slunce lahvi nesvědčí. U kusu s nejistou minulostí doporučujeme jediné: postavit ho do vitríny.
Kdo chce funkční lahev přesto zprovoznit, musí hlídat bombičky. Firma SIFOS uvádí, že je v Česku jediným výrobcem opakovaně plnitelných bombiček pro sifon a šlehačku. Její tradiční výměnné bombičky s 8 gramy potravinářského CO₂ jsou podle prodejců určené pro nové i starší typy. Moderní jednorázové náplně tak univerzální nejsou. Prodejce bombiček Kayser 7,5 g výslovně varuje, že do historických lahví Kovočas, Rostex či Lehel nepatří. Kompatibilitu je vždy nutné ověřit u konkrétního modelu.
Historii má i samotná náplň. Bombičky s CO₂ nebo N₂O upravovala už norma ČSN 07 8591, schválená v roce 1980 a účinná od února 1982. I tento detail ukazuje, proč sběratele zajímá technická stránka věci: sifon v sobě nese kus průmyslové historie.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková