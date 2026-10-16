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Sídliště I se dočká revitalizace, město tam chce investovat padesát milionů

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Jihlavská radnice se opět zabývá možností revitalizace Sídliště I. Vedení města si uvědomuje, že studií a projednávání, jak lokalitu změnit, již bylo v historii hodně, avšak bez efektu.
Sídliště I se dočká revitalizace, město tam chce investovat padesát milionů

Sídliště I se dočká revitalizace, město tam chce investovat padesát milionů

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 04:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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