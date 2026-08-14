Šicí stroj, který jste chtěli vyhodit, může mít cenu nového telefonu. Stačí zkontrolovat jednu věc na štítku

Kdo má doma po babičce těžký šicí stroj s litinovým podstavcem a zlatými dekory, sedí možná na sběratelském kousku za několik tisíc. Jenže stejně tak může držet kus, o který nikdo nezavadí. Ve veřejně dohledatelném vzorku ukončených nabídek na Aukru z prvního pololetí 2026 se ukazuje, že tisíce korun nejsou automatika: historický Singer s vyvolávací cenou 950 Kč skončil v květnu bez jediného příhozu.
Co „těžší a starší“ doopravdy znamená
Když někdo řekne „těžký Singer“, má na mysli šlapací komplet: litinový podstavec, dřevěný stolek, pedál, řemen a navrch celokovová hlava stroje s původními dekory. Takový kus váží desítky kilogramů a vypadá jako kousek z muzea. Právě ta vizuální a interiérová atraktivita táhne cenu nahoru, ne samotná hmotnost.
Na Aukru je aktuálně v nabídce starožitný Singer ve stolku s litinovým podstavcem s vyvolávací cenou 999 Kč a možností okamžitého nákupu za 2 499 Kč. Vedle něj stojí Singer ve skříňce za 6 900 Kč, historický model 29A17 za 7 500 Kč nebo přenosný Singer za 30 000 Kč.
Mezinárodní organizace sběratelů šicích strojů ISMACS uvádí jako hlavní cenotvorné faktory vzácnost modelu, stav, kompletnost, funkčnost, dekorativní hodnotu a místo prodeje. Stáří a váha v tomto seznamu figurují jen nepřímo, jako signály, že stroj může být zajímavý. Ale samy o sobě cenu negarantují.
Kdo vlastně kupuje staré šicí stroje
Nejde jen o sběratele v klasickém slova smyslu. ISMACS rozlišuje pět typů kupců: utilitární (chtějí funkční celokovový stroj, který přešije i kůži), dekorativní (hledají interiérový kousek), historičtí nadšenci, čistí sběratelé a lovci náhradních dílů. Každý z nich ocení na stroji něco jiného.
V Česku existují i vážní sběratelé s rozsáhlými sbírkami. Pavlína Cvrčková z Liberce shromáždila přes 500 historických šicích strojů, třetinu z nich vystavovalo Jizerskohorské technické muzeum. Další soukromá expozice čítá téměř 450 kusů a je přístupná po dohodě. Zájem o „singrovky“ má u nás kořeny hluboko. Podle Národního zemědělského muzea patřily stroje Singer s pobočkou v Pardubicích k nejrozšířenějším v českých zemích už v první polovině 20. století.
A pak je tu praktický rozměr. Staré celokovové stroje mají pověst nezničitelných dříčů. Kdo šije silnější materiály, může dát přednost osmdesát let starému Singeru před plastovým strojem z elektra.
Jak zjistit, co máte doma
Než stroj vyfotíte a hodíte na Aukro, potřebujete tři věci:
- Najít sériové číslo. U ručních a šlapacích Singerů bývá na loži stroje nebo na krycí destičce pod jehlou. U starších elektrických modelů hledejte na pravé straně.
- Dohledat model a stáří. Sériové číslo zadejte do databáze ISMACS, pro stroje před rokem 1900 existuje specializovaná sekce. Oficiální stránka Singer nabízí vlastního průvodce oceněním.
- Porovnat s dokončenými prodeji. Ne s aktivními nabídkami, ale s tím, co se skutečně prodalo. Na Aukru si vyfiltrujte ukončené aukce, projděte Bazoš i Sbazar.
Hodnotu nejvíc zvedají: identifikovatelný a neobvyklý model, původní dekory, funkční pedál, kompletní stolek nebo skříňka, funkčnost stroje a dobrý kosmetický stav. Naopak chybějící řemen, prasklý podstavec nebo přemalované dekory cenu srážejí dolů.
Singer versus česká konkurence
Na Aukru se vedle Singerů prodávají i Veritasy, Minervy a Lady. Značka Singer má ale výrazně silnější sběratelský příběh, a to se projevuje v cenách. Veritas se v ukončených nabídkách pohybuje kolem 500 až 2 000 Kč, jeden kus se v únoru 2025 prodal za 800 Kč. Minerva skončila v únoru 2026 za 100 Kč. Lada? V květnu 2024 se jeden kus prodal za jedinou korunu.
Singer v tomto srovnání míří výš, ale ani u něj to není samozřejmost. Bez stavu, kompletnosti a konkrétního modelu je to prostě starý stroj z půdy.
Kdo nechce čekat na aukci, má alternativy. Na Bazoši a Sbazaru se Singery nabízejí v řádu stovek až nižších tisíc korun. Specializovaný výkup provozuje od června 2024 PatchworkParty, nejde o hotovostní výkup, ale o protiúčet na nový stroj. ISMACS doporučuje brát nabídku antikváře jako zhruba polovinu maloobchodní ceny.
Než dáte stroj do aukce od koruny
Aukro uvádí, že až 80 % nákupů na platformě probíhá formou aukce. Lákavé je nasadit vyvolávací cenu na korunu a nechat trh rozhodnout. Jenže pozor: po skončení aukce prodejce nemůže kvůli nízké dosažené ceně prodej jednostranně odmítnout. Kdo hodí na aukci neidentifikovaný stroj bez rešerše, riskuje, že ho prodá za zlomek skutečné hodnoty.
Fotky rozhodují. Aukro doporučuje fotit ze všech úhlů včetně shora a zespodu, zvlášť zachytit vady i detaily dekorů, přidat měřítko pravítkem nebo mincí a fotit ve vysokém rozlišení. V popisu uveďte přesný název značky, model, sériové číslo, funkčnost, kompletnost příslušenství a informaci o dopravě, u třicetikilového litinového kompletu bude často jediná možnost osobní odběr.
Tisíce korun za starý Singer jsou reálné. Ale platí to hlavně u kusů, které vypadají jako hotový sběratelský nebo interiérový předmět: identifikovaný model, původní dekory, funkční mechanika, kompletní podstavec. Běžná anonymní „singrovka“ z půdy bez příběhu a bez rešerše se za tisíce neprodá. Prodá se za korunu.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková