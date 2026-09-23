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Sibiřské zlato roste na českých keřích a většina lidí kolem něj chodí bez povšimnutí. Obsahuje 190 látek, které tělo na podzim potřebuje

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Rakytník řešetlákový, trnitý opadavý keř s úzkými stříbřitými listy, patří k nejpodceňovanějším podzimním surovinám v českém prostoru.
Sibiřské zlato roste na českých keřích a většina lidí kolem něj chodí bez povšimnutí. Obsahuje 190 látek, které tělo na podzim potřebuje

Sibiřské zlato roste na českých keřích a většina lidí kolem něj chodí bez povšimnutí. Obsahuje 190 látek, které tělo na podzim potřebuje

Zdroj: Foto: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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