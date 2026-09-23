Sibiřské zlato roste na českých keřích a většina lidí kolem něj chodí bez povšimnutí. Obsahuje 190 látek, které tělo na podzim potřebuje

Přezdívka „sibiřské zlato“ odkazuje na jeho přirozený areál sahající od Evropy přes Kavkaz až po Sibiř, Mongolsko a Himálaj, ale také na sytě oranžovou barvu plodů, které se od konce srpna tisknou přímo na větve. V Česku ho najdete v parcích, na sídlištích, podél dálnic i v zahrádkářských koloniích, zvlášť často ve východních Čechách a na jižní Moravě. Přesto ho většina lidí míjí jako další šedozelený křovinatý porost u chodníku. Právě teď, na prahu podzimu 2026, přichází čas to změnit.
Proč si rakytník zaslouží přezdívku „sibiřské zlato“
Označení zní marketingově, jenže za ním stojí tvrdá data. Podle přehledové studie publikované v databázi
PubMed obsahují plody rakytníku téměř dvě stovky různých nutričních a bioaktivních sloučenin. Mezi hlavní skupiny patří: Vitamin C, orientačně kolem 275 mg na 100 g plodů, byť hodnota výrazně kolísá podle poddruhu, původu a stupně zralosti Karotenoidy a tokoferoly, odpovědné za sytou oranžovou barvu i antioxidační potenciál Flavonoidy, fenolické kyseliny a proanthokyanidiny, tedy hydrofilní antioxidanty Mastné kyseliny a fytosteroly, neobvyklé pro ovoce, typické spíš pro olejnatá semena Organické kyseliny, aminokyseliny, minerální prvky a vláknina
Výjimečnost spočívá v tom, že rakytník kombinuje vodou rozpustné i tukově rozpustné antioxidanty v jedné surovině. Takový profil je mezi středoevropským ovocem vzácný. Prakticky řečeno: zhruba 30–35 gramů čerstvých plodů dokáže pokrýt
doporučenou denní dávku vitaminu C dospělého člověka, která činí 90 mg pro muže a 75 mg pro ženy. Jak rakytník bezpečně poznat a kde ho v Česku hledat
Mimo sezonu plodů keř splývá s okolím. Úzké čárkovité listy mají z líce hnědozelenou barvu, z rubu nápadně stříbřitý až žlutostříbřitý plstnatý povrch. Kvete nenápadně; drobné květy se objevují ještě před rašením nebo současně s ním, takže je snadno přehlédnete. Trny na větvích odrazují od bližšího zkoumání.
Od konce srpna se ale keř promění. Hustě namačkané bobule zbarvené do sytého oranžova prozradí rakytník na první pohled i z jedoucího auta. Zralé plody poznáte podle pružné měkkosti na dotek a syté barvy bez zelených skvrn. Optimální sklizňové okno v českých podmínkách spadá na přelom srpna a září, v teplejších polohách jižní Moravy i dříve.
Podle
odborného botanického hesla Květeny České republiky byl rakytník u nás vysazen už v roce 1835 v pražské Královské oboře. Od té doby se rozšířil do městských výsadeb, remízků a pásů podél komunikací, kde se uplatňuje díky odolnosti vůči suchu, mrazu i znečištěnému ovzduší. Ojediněle zplaňuje, ale primárně jde o vysazovanou dřevinu.
VIDEO Pravidla sběru: co dovoluje zákon a kde být opatrný
Rakytník řešetlákový nefiguruje v přehledu zvláště chráněných druhů rostlin podle
vyhlášky 395/1992 Sb. V lese povoluje § 19 lesního zákona sbírat lesní plody pro vlastní potřebu, ovšem bez poškozování porostu a s respektem k pokynům vlastníka pozemku. V chráněných krajinných oblastech obecně sběr pro osobní spotřebu omezený být nemusí; AOPK to výslovně potvrzuje například v materiálech k CHKO Soutok. Přísnější režim ale může platit v národních přírodních rezervacích a dalších maloplošných zvláště chráněných územích.
Praktická rada: pokud narazíte na keř v městském parku nebo na soukromém pozemku, zjistěte si vlastníka. U silničních výsadeb bývá správcem Ředitelství silnic a dálnic nebo obec.
Domácí tinktura krok za krokem: podzimní rituál za pár korun
Největší dřina spočívá ve sběru. Bobule sedí těsně na ostnité větvi, praskají při neopatrném zacházení a barví prsty do oranžova. Osvědčený trik: odstřihněte celé krátké větvičky a plody doma opatrně svlékněte vidličkou, nebo je zmrazte a pak setřeste.
Samotná příprava tinktury je prostá:
Omyté plody lehce narušte, stačí je rozmačkat dřevěnou paličkou ve sklenici. Zalijte silnějším alkoholem (ideálně 40–50% lihovinou) tak, aby bobule byly zcela ponořené. Uzavřete a nechte macerovat 3–4 týdny v temnu při pokojové teplotě. Občas protřepejte. Přeceďte přes jemné sítko nebo plátno, zbytky dužniny důkladně odstraňte. Přelijte do tmavé skleněné lahvičky, uzavřete a skladujte v chladu mimo přímé světlo.
Při dostatečném podílu alkoholu vydrží tinktura bez problémů celou zimní sezonu. Užívá se po kapkách (2x denně, 10-30 kapek podle intenzity potíží).
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková