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Show Jana Krause: Seriáloví manželé, udržitelná móda a hudebník Vojta Nedvěd popíše začátky své hudební dráhy

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V dalším díle Show Jana Krause se představí herecká dvojice Veronika Arichteva a Štěpán Benoni, módní návrhářka Jana Horejšová a hudebník Vojta Nedvěd.
Show Jana Krause

Show Jana Krause

Zdroj: FOTO:FTV Prima/Marian Lukeš, distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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