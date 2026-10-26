Show Jana Krause: Jitka Čvančarová s tričkem naruby, herec ze Samotářů a podnikatel s telemedicínou

Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima
Do dalšího dílu televizní Show Jana Krause přijala pozvání herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová. Spolu s ní na červenou sedačku usedne herec z kultovního filmu Samotáři Mikuláš Křen a podnikatel Jiří Pecina. Hned v úvodu pořadu moderátor diváky pobaví příběhem o brazilském architektovi a falešném profilu umělé inteligence. Jitka Čvančarová rovnala moderátorovi papíry
Herečka Jitka Čvančarová se kromě hraní věnuje také režii a hudbě. V televizi se pochlubila divadelními úspěchy i novým kouskem oblečení. „Ve Studiu DVA jsem měla na starost hru Vlaštovka a jsme vyprodaní na půl roku dopředu. A přinesla jsem vám nové tričko DEBRY. Z kolekce Na dotek. S nadací jsem už dvacet let. A pozor, to tričko je naruby. Aby vám všichni řekli, že ho máte naruby, a vy jste mohl říci, že ne, že to je charita,“ vysvětlila v Show Jana Krause.
V současné době vydává svou první hudební desku. „Je to návrat k počátkům. Jako malá jsem chtěla tvořit v hudbě. A jestli chcete, moji kluci vás něco naučej. Halekačku nějakou,“ nabídla moderátorovi.
Přímo ve studiu se také pustila do urovnávání papírů na stole Jana Krause. „Jako stavařka to jinak nesnesu,“ komentovala své počínání. „Jsem z podstaty svobodomyslná, ale ty pravé úhly miluju. Kromě toho jsem obsedantní na mytí rukou…“ dodala vzápětí.
Mikuláš Křen přežil v Americe za dolar denně
Druhý host, herec a podnikatel Mikuláš Křen, si od moderátora vyslechl hned na úvod narážku na svůj vzhled z dob natáčení filmu Samotáři. „Tam jste byl výraznou postavou, v té době jste byl hezký, jsem četl, teď už jste přešel mezi nás normály,“ rýpl si Jan Kraus.
Mikuláš Křen následně vysvětlil, proč na nějakou dobu zmizel z hereckého světa. „Nehrál jsem, podnikal jsem, pustil jsem se do dalších aktivit. V Americe jsem byl sedm měsíců za jeden dolar denně. To byl náš rozpočet a dokázali jsme to…“ popsal svou zkušenost.
Jelikož pochází z filmařské rodiny, nakonec se k původní profesi vrátil. „Účinkoval jsem v jedné reklamě s panem Bartoškou. Zlaté devadesátky, nejkrásnější doba,“ podotkl Křen při srovnávání pracovních podmínek dříve a v současnosti.
Telemedicína hledá i chybějící léky
Trojici hostů uzavře podnikatel v oboru telemedicíny Jiří Pecina. Své profesní začátky popsal velmi pestře. „Začal jsem opravováním kol, pak jsem prodával auta. Hodně jsem dělal, chtěl jsem ve třiceti do důchodu. Prodal jsem firmu, ale najednou jsem byl nic. Tak jsem v Americe žil tak napůl asi dvacet jedna let, deset let téměř nonstop,“ vyprávěl. Myšlenka na propojení medicíny a moderních technologií vznikla u běžného lékařského zákroku.
„V Čechách jsme šli na vytržení nosní mandle, vyplňovali jsme spoustu papírů, a já se zeptal, proč jsem jim to nemohl poslat včera. Dozvěděl jsem se, že to nefunguje, a ani v jiných zemích. Dneska jsme v šestnácti zemích s naší aplikací, ve které se zaregistruji. A v ní už čeká lékař s tím, že sleduje záznamy, určí diagnózu nebo řekne, že to není na telemedicínu a pošle vás na pohotovost. Taky v té aplikaci vidíte, kde mají léky. To bylo výhodné v době, kdy chyběla některá antibiotika, Endiaron…“ upřesnil Pecina výhody systému. Služba nemá nahradit praktické lékaře, ale pomoci přetíženým urgentním příjmům.
Pořad otevře Jan Kraus varováním před falešnými internetovými profily, ke kterému využije historku o brazilském architektovi zamilovaném do umělé inteligence. „Hlavně nekupujte letenku!“ poradí televizním divákům moderátor.
Premiérový díl Show Jana Krause můžete zhlédnout na
Primě v úterý 27. října a již nyní na prima+. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima).