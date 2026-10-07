Shiffrinová má devět malých glóbů ze slalomu. Teď překvapila rozhodnutím, které změní její další sezonu

V úterý 6. října 2026 zveřejnila nejúspěšnější lyžařka historie na YouTube video, které by ještě před pár měsíci znělo jako vtip. Žena, která v minulé sezoně ve slalomu prohrála jediný závod, oznámila, že na úvodní dva slalomy Světového poháru vůbec neodcestuje. Slalomy v laponském Levi 14. listopadu a v rakouském Gurglu o týden později se pojedou bez ní. Poprvé se na slalomovém startu objeví až 29. listopadu v americkém Killingtonu, další starty si podle jejího týmu vybere později. Nejde o zranění ani o loučení. Shiffrinová mluví o „sezoně objevování“ a podle nás jde o nejzajímavější kariérní rozhodnutí, jaké za posledních deset let udělala.
Levi a Gurgl bez nejlepší slalomářky historie
Načasování dělá z oznámení skutečné překvapení. Sezona 2025/26 byla podle shrnutí FIS jednou z nejdominantnějších v dějinách disciplíny: devět výher z deseti slalomů, 980 bodů z tisíce možných, devátý malý glóbus a k tomu šestý velký křišťálový glóbus za celkové pořadí, čímž vyrovnala rekord. Logickým pokračováním by byl útok na desátou slalomovou trofej. Šlo by o vůbec první desátou trofej v jedné disciplíně v historii Světového poháru.
Místo toho Shiffrinová škrtá. Ženský kalendář 2026/27 obsahuje podle kalendáře FIS deset slalomů. Dva vynechané závody tak představují nejméně pětinu disciplíny, a to počítáme jen s těmi, které jsou už teď jisté.
|Datum
|Místo
|Účast Shiffrinové
|14. 11. 2026
|Levi (FIN)
|nepojede
|21. 11. 2026
|Gurgl (AUT)
|nepojede
|29. 11. 2026
|Killington (USA)
|plánovaný start
|22. 12. 2026
|Courchevel (FRA)
|neupřesněno
|29. 12. 2026
|Gosau (AUT)
|neupřesněno
|5. 1. 2027
|Flachau (AUT)
|neupřesněno
|24. 1. 2027
|Jasná (SVK)
|neupřesněno
|30. 1. 2027
|Kranjska Gora (SLO)
|neupřesněno
|7. 3. 2027
|Soldeu (AND)
|neupřesněno
|25. 3. 2027
|Sun Valley (USA)
|neupřesněno
Sezona žen přitom začne už 24. října obřím slalomem v Söldenu, takže první měsíc a půl bude Shiffrinová jezdit jen obří slalom a případně super-G. Otazník visí i nad únorovým mistrovstvím světa v Crans-Montaně, které se jede od 1. do 14. února 2027. Podle NBC Sports zatím není jasné, zda tam slalom pojede.
Sezona objevování místo honby za body
Podle oznámení jejího týmu, které vydala firma Atomic, má nová sezona čtyři pilíře:
- méně slalomů,
- větší důraz na obří slalom a super-G,
- cílené tréninkové bloky právě v těchto dvou disciplínách,
- vyhrazená období mimo sníh na regeneraci a péči o tělo.
Shiffrinová ve videu vysvětluje, že po šestnácti letech závodění chce lyžovat sama pro sebe a nechce, aby její rozhodnutí určovala jen očekávání okolí. Zdůrazňuje, že necílí na menší nasazení, ale na jiný typ programu. Dlouhodobým cílem má být stát se lepší a rychlejší lyžařkou, ne zvednout další trofej. Přidává i jednu podmínku: slalom chce jezdit jen tehdy, když na něj bude plně připravená. Startovat ze setrvačnosti už nehodlá.
Tým zároveň opakuje, že nejde o rozloučení se slalomem. Shiffrinová si chce udržet postavení ve slalomovém žebříčku, aby se k disciplíně mohla kdykoli víc vrátit. Startovní čísla ve Světovém poháru se odvíjejí od bodů a závodnice, která by slalom pustila úplně, by se po návratu musela prodírat z horších pozic.
Do pozadí patří i zdravotní kontext. Po zranění v sezoně 2024/25 a následném boji s posttraumatickou stresovou poruchou se v jejím okolí otevřeně řešilo, jak dlouho je její dosavadní nabitý program udržitelný. Volná období na regeneraci nejsou v plánu náhodou. Nejde ovšem o nucenou pauzu kvůli novému zranění, spíš o preventivní a kariérní přenastavení.
Pozornost si zaslouží i to, kam se Shiffrinová obrací. Super-G jela podle NBC Sports v posledních dvou letech jen třikrát a sjezd od pádu v lednu 2024 závodně nejela vůbec. Návrat ke sjezdu oznámený není. Super-G je tak disciplína, ve které nemá nic jistého. Přesně v tom je podle nás pointa: odchází od místa, kde vyhrává téměř automaticky, k disciplíně, kde ji ještě něco může překvapit.
Kolik může stát pětina disciplíny
Sportovní cena rozhodnutí není teoretická. Spočítali jsme ji.
Vítězství ve Světovém poháru má hodnotu 100 bodů. Pokud by Shiffrinová v Levi a Gurglu zopakovala loňskou formu, přijde až o 200 bodů. Celkový glóbus 2025/26 přitom vyhrála o pouhých 87 bodů před Němkou Emmou Aicherovou. Dva vynechané slalomy tedy hypoteticky představují víc než dvojnásobek loňského rozhodujícího rozdílu.
Ve slalomovém hodnocení vypadá situace na první pohled bezpečněji. Loni měla Shiffrinová 980 bodů, druhá Camille Rastová 538 a třetí Wendy Holdenerová 498. I kdyby Shiffrinová jela jen zbylých osm slalomů a všechny vyhrála, dostala by se nanejvýš na 800 bodů, tedy pořád výrazně nad loňskou dvojku. Jenže osm výher z osmi je pohádka, ne plán. Každý další vynechaný závod a každé zaváhání zužuje prostor pro chybu a soupeřky to vědí.
Kdo na absenci vydělá nejvíc? Ve slalomu přirozeně Rastová s Holdenerovou, za nimi Katharina Truppeová, Paula Moltzanová, Lara Colturiová či Švédka Anna Swenn Larssonová. V boji o velký glóbus je klíčová Aicherová, loni druhá celkově a šestá ve slalomu. Právě jí může každý slalom bez Shiffrinové pomoci k bodům, které jí v minulé sezoně chyběly.
V sázce jsou i rekordy. Shiffrinová má celkem 18 křišťálových glóbů a k historickému maximu Lindsey Vonnové a Marcela Hirschera jí podle FIS chybějí dva. Redukovaný slalomový program tuhle cestu neuzavírá, ale prodlužuje.
Legendy, které škrtaly
V počtu slalomových glóbů je Shiffrinová mimo dosah. Pořadí podle statistik FIS vypadá takto:
|Lyžařka
|Malé glóby za slalom
|Mikaela Shiffrinová (USA)
|9
|Vreni Schneiderová (SUI)
|6
|Erika Hessová (SUI)
|5
|Marlies Schildová (AUT)
|4
|Janica Kosteličová (CRO)
|3
Své slalomové trofeje sbírala v sezonách 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2023, 2024 a 2026. Třináct let mezi první a poslední trofejí vypovídá o dlouhověkosti, jakou disciplína nezná.
Omezování programu přitom mezi legendami není nic nového, jen důvody se liší. Lindsey Vonnová škrtala na sklonku kariéry kvůli bolestem a zraněním. Sezonu 2018/19 ukončila předčasně po mistrovství světa v Åre, protože jí tělo nedovolilo závodit podle plánu, a s lyžováním se rozloučila bronzem ve sjezdu. Švéd Ingemar Stenmark šel opačnou cestou: rychlostní disciplíny prakticky ignoroval a ve slalomu a obřím slalomu nasbíral 86 vítězství.
Shiffrinová nespadá ani do jedné kategorie. Nekončí pod tlakem těla jako Vonnová, ani se neuzavírá do specializace jako Stenmark. Ubírá z disciplíny, kterou ovládá, aby přidala tam, kde je méně jistá. Takový krok u šampionky na vrcholu formy vidíme jen zřídka.
Co to znamená pro české diváky i Dubovskou
Martině Dubovské absence Shiffrinové stupně vítězů nejspíš neotevře. V minulé sezoně skončila ve slalomovém hodnocení na 33. místě s 34 body, nejlépe dojela jedenáctá v Åre, ve Špindlerově Mlýně byla jednadvacátá. Jedno uvolněné místo ve špičce však znamená o kousek otevřenější výsledkovou listinu a právě výsledek z Åre ukazuje, že Dubovská umí takové příležitosti proměnit v body.
Televizní přenosy by se měly řídit obvyklým modelem. Podle přehledu iDNES.cz nabídnou ČT sport a ČT sport Plus vybrané závody s českou účastí, kompletnější program pak Eurosport. Pokud se rozpis potvrdí, první dva ženské slalomy sezony poběží na obrazovkách bez nejslavnějšího jména disciplíny.
Její první slalom sezony se pojede v Killingtonu ve Vermontu, kde v listopadu 2024 při obřím slalomu upadla a kde začala nejtěžší kapitola její kariéry. Po šestnácti letech, v nichž se slalom stal téměř její povinností, tam vyjede na start znovu, tentokrát z vlastní vůle.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta