Sezónní deprese není jen podzimní splín. Vyhledat pomoc včas má smysl

S podzimem přichází změna režimu, zejména kvůli kratším dnům. Ta může mít za příčinu méně energie, horší náladu nebo větší potřebu spánku. Podle statistik i výrazně narůstá počet hospitalizací jednoho pacienta pro úmyslné sebepoškození v jednom roce. Zatímco v roce 2010 jich bylo evidováno 120, v roce 2024 už 352. Je tedy důležité se nejen v tomto náročnějším období umět zastavit, ale případně se také obrátit na odbornou pomoc.
Důležité je rozpoznat, kdy jde o zimní chmury, které zapříčinilo zkracování dnů a stres, a kdy už je čas říct si o pomoc. Pokud však tyto pocity ovlivňují náš každodenní život, naše chování a myšlení, může se jednat o deprese nebo sezónní deprese.
sezónní deprese = seasonal affective disorder – zkráceně SAD
Zimní forma sezónní deprese je častější než ostatní a trvá zhruba 4 až 5 měsíců. Kromě běžných symptomů, jako jsou například pocit prázdnoty, frustrace, ztráta chuti a naplnění v aktivitách, které dříve člověka naplňovaly, se u zimního typu mohou objevovat i příznaky, jako nadměrný spánek, přejídání nebo omezení sociálních kontaktů.
Jak si udržet zdravou duševní pohodu
O své psychické zdraví je důležité se starat nejen na podzim. Pro každého člověka je psychická hygiena individuální, obecně však platí, že pomáhá vyvážená strava, dostatek spánku i pohybu. Podle Terezy Musilové, ředitelky Modré linky, je stejně důležitá i péče o emoce: „Je v pořádku cítit se vyčerpaný, naštvaný, smutný anebo zmatený. Důležité je všimnout si, že se něco děje. Něco je možná jinak. Pak se můžeme zastavit, zeptat se sami sebe, co bychom potřebovali, a zkusí si to dopřát.“
Kdy vyhledat odbornou pomoc
Odbornou pomoc je vhodné vyhledat, pokud vnímáme, že situace, ve které se nacházíme, již výrazně zasahuje do našeho každodenního života, přetrvává nebo je nezvladatelná. Varovným signálem můžou být například dlouhodobé problémy se spánkem, jídlem, soustředěním nebo situace, kdy člověk přestává zvládat práci, studium nebo běžné povinnosti.
Podle Musilové je však ideální pomoc vyhledat dřív, než problémy naruší běžné fungování. Pokud se objeví myšlenky na sebepoškozování nebo sebevraždu, je namístě vyhledat pomoc okamžitě.
Kam se obrátit v případě krize
V Brně existuje několik bezplatných míst kam se obrátit v případě, potřeby pomoci. Obracet se lidé mohou na Centrum krizové péče Fakultní nemocnice, které působí nonstop.
Možností je i bezplatný telefonát Modré linky. Standardní postup telefonátu neexistuje. „Často lidé volají ve velkých emocích. Těm u nás dáváme prostor, pochopení a veškeré prožívání normalizujeme – nikdo z nás si nevybírá, jak se budeme cítit,“ popisuje hovory Musilová.
Cílem je nejen podpořit klienta, ale i ho stabilizovat. Účelem je vytvořit volajícímu bezpečný prostor na pojmenování a vyjádření toho, co cítí, a snažit se společně zjistit, co by v daném momentu nejvíce potřeboval. „Věříme, že s podporou člověk dokáže situaci čelit a postupně krizí projít,“ uvedla Musilová.
Psychologické poradenství pro studenty
Podle statistik se potýká s psychickými problémy čím dál více mladých lidí. Univerzity tedy nabízejí i vlastní psychologické poradenství. Například studenti Masarykovy univerzity mají možnost využít bezplatné psychologické poradenství. Jde o 7 bezplatných konzultací za semestr.
„Pracujeme s větší šíří různých záležitostí, se kterými mohou studenti přicházet. Jedna z věcí je psychologické poradenství, to studenti mohou chodit individuálně. Tím, že zájem o individuální psychologické konzultace je poměrně velký, otevřeli jsme i různé podpůrné skupiny, kde se studenty pracujeme jako se skupinou terapeutickým přístupem.“ popsala činnost Markéta Nekužová, psycholožka poradenského centra MUNI.
Pokud se vy nebo někdo ve vašem okolí ocitne v psychické krizi, nemusíte na ni být sami.
Modrá linka
- Telefon: 608 902 410
- Krizová pomoc je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Centrum krizové péče FN Brno
- Jihlavská 20, Brno-Bohunice
- Telefon: 532 232 078
- Centrum funguje nepřetržitě a bez doporučení. Na stejném čísle je nonstop dostupná také telefonická krizová intervence.
Linka první psychické pomoci
- Telefon: 116 123
- Bezplatná, anonymní a nonstop pomoc pro dospělé v psychické krizi.
V bezprostředním ohrožení života nebo zdraví volejte 155 nebo 112. Obě tísňové linky fungují nepřetržitě a jsou zdarma.