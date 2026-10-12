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Sezónní deprese není jen podzimní splín. Vyhledat pomoc včas má smysl

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Dennívýzva
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Péče o duševní zdraví není jen otázkou podzimu. Právě kratší dny a změna denního režimu ale mohou u některých lidí zhoršit psychickou pohodu. Jak poznat běžný podzimní splín od sezónní deprese, která už zasahuje do každodenního života?
Sezónní deprese není jen podzimní splín. Vyhledat pomoc včas má smysl

Sezónní deprese není jen podzimní splín. Vyhledat pomoc včas má smysl

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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