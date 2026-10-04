Severské armády oblékají vojáky do společné uniformy M23. Smlouva na ni padla 16 dní před ruskou invazí na Ukrajinu

Jako první z celé norské armády dostali nový systém v lednu 2025 vojáci pohraniční jednotky v posádce Garnisonen i Sør-Varanger, pár kilometrů od ruského hraničního přechodu. Náčelník obrany Eirik Kristoffersen volbu zdůvodnil třemi praktickými důvody. Uniformu tu vojáci nosí nejčastěji, nejrychleji se tu ukáže, co vydrží, a místní sklady je potřeba sjednotit na jediný systém. Posádka leží ve Finnmarku, nejsevernějším norském kraji, který sousedí s Ruskem.
Boty, rukavice a pokrývky hlavy si každá armáda kupuje sama
M23 je norské označení. Celý program se jmenuje Nordic Combat Uniform a v rámci severské obranné spolupráce NORDEFCO jde o první společný nákup svého druhu. Island do NORDEFCO také patří, nemá ale vlastní armádu, a v projektu proto chybí. Čtyři zapojené armády sdílejí design, technické požadavky i skladbu vrstev. Každá země si ponechala vlastní kamuflážní vzor na vnějších vrstvách. Mimo společnou rámcovou smlouvu zůstaly pokrývky hlavy, rukavice, obuv a část osobní ochrany, které si státy pořizují samostatně.
Projekt je starší než válka. Zadání vzniklo v roce 2014, formálně se podprojekt rozběhl v únoru 2016 a rámcová smlouva s norským dodavatelem Oskar Pedersen AS byla podepsána 8. února 2022. Celá příprava tedy probíhala v době, kdy se o ruském útoku na Ukrajinu teprve spekulovalo, nebo ještě vůbec ne.
Od podpisu do začátku invaze uplynulo 16 dní. Dohoda, kterou čtyři státy uzavíraly pro jedno bezpečnostní prostředí, se tak od prvního dne naplňuje v úplně jiném. Platí sedm let a má hodnotu přibližně 11,2 miliardy korun.
Proč má bojová vrstva nehořlavou látku a co o ní nevíme
Nejblíž k tělu nosí voják vlněné prádlo. Patří k němu trička i podprsenky, které norská armáda u vojákyň poprvé řeší systematicky. Následuje izolační mezivrstva z vlněné síťoviny a froté, která odvádí vlhkost a drží teplo. Třetí, bojovou vrstvu, tvoří bunda s kalhotami z nehořlavé textilie s rovnou zapracovanou ochranou kolen a loktů.
Pro různé teplotní podmínky jsou k dispozici dvě odlišné zateplovací sady bund a kalhot. Proti dešti a mokrému sněhu slouží nepromokavá svrchní vrstva a úplně navrch přichází zimní kamufláž pro zasněžený terén. Předchozí norský stejnokroj se vzhledově v zásadě neměnil od 70. let minulého století. Jeho vrstvy se nakupovaly od různých dodavatelů a ne vždy spolu dobře fungovaly. V M23 na sebe vrstvy navazují. Přibylo velikostí a střihů, lépe sedí na ženské postavy a vedle arktické sestavy existují konfigurace pro džungli i suchou poušť na zahraničních operacích.
Nehořlavost bojové vrstvy norská armáda uvádí výslovně. Má chránit při záblesku výbuchu, při práci kolem vozidel a v bojovém prostředí obecně. Přesné materiálové složení ani certifikační normu ale veřejné zdroje neuvádějí. Armáda tuhle vrstvu představuje právě její nehořlavostí, a chybějící norma je proto nejslabším místem celého popisu: bez ní nejde posoudit, jaký žár látka vydrží a jak dlouho.
480 vojáků čtyř armád zkoušelo uniformu přes celou zimu
Polní zkoušky proběhly na přelomu let 2019 a 2020. Od prosince do května, tedy přes zimu i jarní tání, nosilo v terénu systémy dodavatelů, kteří zůstali ve výběru, 480 vojáků ze všech zapojených zemí. Ověřovaly se při nich požadavky pro muže i ženy. Rozsah zkoušky je přesvědčivý, podrobné výsledky jednotlivých systémů ale zveřejněny nebyly, takže zvenčí nejde ověřit, čím vítěz vyhrál. Zkušenosti čtyř armád byly zapracovány do konečné specifikace.
Norský kamuflážní vzor vyvíjel obranný výzkumný ústav Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) od roku 2012. Výzkumníci posbírali barvy a tvary krajiny z víc než padesáti míst v Norsku a nechali z nich počítačem generovat varianty vzoru. Ty pak testovali na figurínových torzech přímo v terénu a v detekčních testech na obrazovkách se stovkami vojáků.
Sníh v Norsku obsahuje stíny, skvrny holé země, keře a další vegetaci, a zimní vzor s tím počítá. Jeho bílá vychází z měření skutečného sněhu, šedá z březové kůry. Kromě maskování ústav zkoušel celý oděvní systém v mokrém chladu, tedy v podmínkách, které jsou pro severské nasazení kritické.
Zbytek Norska počká roky, Česko má vlastní vzor MAD21
Po pohraničnících v Sør-Varangeru přišly na řadu posádka v Porsangeru a jednotky Heimevernu ve Finnmarku. Distribuce postupuje od severu k jihu, dokud uniformu nedostanou všechny norské útvary, a potrvá několik let. Staré stejnokroje se nevyřadí naráz: budou se sbírat, opravovat a nosit souběžně s novými. Drobná poškození si vojáci záplatují sami, větší opravují šicí dílny.
Ve veřejně dostupných dokumentech českého ministerstva obrany se projekt sdílené bojové uniformy s partnery z NATO nebo z Visegrádské skupiny neobjevuje. Česká armáda zavádí nový polní stejnokroj a vyvíjí vlastní maskovací vzor MAD21, který řeší maskování ve viditelné i infračervené oblasti spektra. Veřejně popsaný ucelený systém od spodního prádla po zimní kamufláž, jaký mají Norové v M23, zatím chybí. Standard vzoru MAD21 nabude účinnosti 20. července 2026.