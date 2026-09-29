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Severská černá komedie rozpoutá na Netflixu pořádnou bouři. Narozeninová oslava se změní v noční můru

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Na Netflix míří švédská komedie plná šokujících zvratů. Snímek Bouře (The Storm), který ukáže hrdiny i z té stránky, jakou doposud nikdo neznal, natočila herečka a režisérka Josephine Bornebusch. Diváci se mohou těšit na jednu luxusní chatu, netradiční oslavu narozenin, temná tajemství a všudypřítom
Severská černá komedie rozpoutá na Netflixu pořádnou bouři. Narozeninová oslava se změní v noční můru

Severská černá komedie rozpoutá na Netflixu pořádnou bouři. Narozeninová oslava se změní v noční můru

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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