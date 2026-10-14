Severní Korea ukázala 90 let starou sovětskou minolovku vedle nového torpédoborce. Je poslední svého druhu na světě

Přístav Wonsan, východní pobřeží Severní Koreje, 6. září 2026. Státní agentura KCNA přenáší záběry z ceremonie, při které Kim Čong-un osobně uvádí do služby druhou raketovou loď třídy Čche Hjon. Kamery ale zachytily víc než jen nový torpédoborec. V pozadí kotvila malá, nevzhledná loď, kterou open-source analytici během dvou dnů identifikovali jako T-8 Čekan, bývalý sovětský minolovač Project 53 z rodiny Fugas. Vedle pětitisícitunového kolosu s desítkami raketových šachet tak stál trup o výtlaku 503 tun, jehož kýl byl položen v prosinci 1936. Dva extrémy jedné flotily na jednom molu.
Minolovač z třicátých let, který přežil všechny ostatní
Kýl T-8 Čekan položili v sovětských loděnicích v prosinci 1936. Na vodu šel v březnu 1938, do služby vstoupil v listopadu téhož roku. Šlo o jednu z desítek minolovek rodiny Fugas, robustních plavidel projektovaných pro ochranu sovětských přístavů a konvojů. Většina z nich nepřežila druhou světovou válku, zbytek Sovětský svaz po válce postupně sešrotoval.
T-8 měl jiný osud. Do Severní Koreje přešel v prosinci 1953, tedy až po hlavní bojové fázi korejské války. Podle databáze
Navypedia ho KLDR provozovala nikoli jako minolovku, ale jako hlídkovou loď, s nižším operačním tempem, než jaké by zažil v oceánském nasazení. Právě to mu patrně prodloužilo život o celé dekády.
Formulace „poslední svého druhu“ vyžaduje upřesnění. T-8 je poslední veřejně potvrzený a znovu doložený exemplář Project 53 na světě. Kolem sesterské lodi T-2 se otevřené zdroje rozcházejí: starší databázové přehledy ji ještě vedly jako existující, novější analýzy ji pokládají za zmizelou. Fyzická přítomnost T-8 ve Wonsanu v září 2026 ale jeho přežití potvrzuje jednoznačně, byť specializované přehledy ho formálně vedou jako vyřazený od roku 2005.
Záměrný symbol, ne náhodný záběr
Severní Korea loď v záběru neukázala omylem. KCNA ve svém textu k ceremonii výslovně napsala, že přístav Wonsan „ukazuje minulý i současný vývoj“ námořních sil. Součástí akce byla i výstava válečné techniky a fotografická expozice dějin námořnictva. Pchjongjang tedy vědomě postavil vedle sebe symbol svého sovětského začátku a symbol své současné raketové ambice.
Samotné jméno T-8 Čekan přitom severokorejská strana nikdy veřejně neuvedla. Identifikaci dodali analytici ze specializovaných vojenských webů, kteří loď rozpoznali na oficiálních fotografiích podle tvaru trupu a nástavby. Podle sekundárně citované stopy z open-source analýz kotvil T-8 ještě kolem roku 2000 ve Wonsanu poblíž zajatého amerického špionážního plavidla USS Pueblo, další symbolicky nabité místo.
Kang Kon: od havárie k raketové platformě
Torpédoborec, vedle kterého minolovka stála, má sám o sobě dramatický příběh. Kang Kon je druhá loď třídy Čche Hjon a při prvním spuštění na vodu v květnu 2025 se převrátil. Přesto ho Severní Korea opravila, v červenci 2026 provedla zbraňové zkoušky a v září uvedla do služby.
Parametry jsou na severokorejské poměry bezprecedentní:
Parametr T-8 Čekan Kang Kon Výtlak (plný) 503 t cca 5 000 t Délka 62 m cca 145 m Hlavní kanon 1× 100 mm 1× 127 mm Raketová výzbroj žádná cca 88 VLS buněk + šikmé odpalovače Senzory žádné moderní radary s fázovaným polem Další výzbroj hlubinné pumy, až 31 min torpédomety, CIWS
Vizuálně nejde jen o generační rozdíl. Je to skok od pomocné hlídkové lodě k raketové úderné platformě, kterou KCNA sama zařadila do „státního systému jaderné protiakce“. Kim Čong-un u první lodě třídy hovořil o předběžném úderu, oceánských operacích, každoroční stavbě dalších kusů a o plánech na jadernou ponorku.
Průlom, ale ne parita
Jak si Kang Kon stojí ve srovnání se světem? Rozměrově a koncepcí už připomíná moderní víceúčelový torpédoborec, nikoli klasickou severokorejskou pobřežní loď. Analytici z
CSIS Beyond Parallel ho hodnotí jako průlom a posun od čistě pobřežního charakteru k ambicióznějším hladinovým schopnostem.
Zároveň ale „téměř jistě“ zaostává za moderními torpédoborci Jižní Koreje nebo NATO. Jihokorejské torpédoborce třídy Sedžong Tewang (KDX-III) nesou osvědčený systém Aegis s radarem AN/SPY-1D, disponují 128 buňkami VLS pro střely SM-2 a střely s plochou dráhou letu Hjunmu a mají za sebou roky integrovaného cvičení s americkým námořnictvem. Kang Kon má na papíře srovnatelný počet odpalovacích šachet, ale chybí veřejně doložená dlouhodobě ověřená integrace senzorů, protivzdušné obrany, protiponorkových systémů i datových sítí. Síla na papíře a síla v prověřené službě jsou dvě odlišné věci.
Pro regionální rovnováhu to přesto není zanedbatelné. Pchjongjang už nemá jediný demonstrátor nové třídy, ale dvojici platforem rozdělenou mezi východní a západní loďstvo. Celkovou námořní nadvládu spojenců USA, Jižní Koreje a Japonska to neobrací, ale komplikuje plánování protivníka, zvlášť v kombinaci s jadernou rétorikou.
Co scéna ve Wonsanu skutečně říká
Obraz T-8 Čekan vedle Kang Konu funguje jako nechtěný rentgenový snímek severokorejského námořnictva. Režim chtěl vyprávět příběh kontinuity, od prvních sovětských lodí k vlastní raketové flotile. Jenže tentýž záběr odhaluje, jak extrémní je propast mezi několika novými špičkovými kusy a historickým zbytkem. Modernizace je reálná, ale koncentrovaná do jednotek platforem, ne rovnoměrně rozlitá po celé flotile.
Minolovač o výtlaku menším než velký rybářský trawler vedle raketového torpédoborce s ambicí jaderného odstrašení. Pchjongjang to nazval ukázkou vývoje. Analytici v tom vidí spíš nejupřímnější portrét flotily, která se snaží přeskočit osmdesát let najednou.
Zdroj:
ArmádníZpravodaj.cz
Autor:
Stanislav Havel