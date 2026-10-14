Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Severní Korea ukázala 90 let starou sovětskou minolovku vedle nového torpédoborce. Je poslední svého druhu na světě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Při slavnostním zařazení torpédoborce Kang Kon do služby se v přístavu Wonsan objevil i sovětský minolovač T-8 Čekan, trup starý téměř devět desetiletí.
Minolovka typu Projekt-53

Minolovka typu Projekt-53

Zdroj: Soviet Navy
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:06

Reklama
Další články z ArmádníZpravodaj.cz
Ukrajinský dron proletěl 120 km za frontu a vyřadil radar Nebo-M za 2,1 miliardy Kč. Rusové ho rušili, ale marně
Ukrajinský dron proletěl 120 km za frontu a vyřadil radar Nebo-M za 2,1 miliardy Kč. Rusové ho rušili, ale marně
Velký úspěch pro český zbrojní průmysl: Lotyšsko vybralo houfnice Morana na Tatře, porazily i švédské Archery
Velký úspěch pro český zbrojní průmysl: Lotyšsko vybralo houfnice Morana na Tatře, porazily i švédské Archery

Lotyšská vláda 15. září 2026 rozhodla, že její armáda dostane české samohybné houfnice Morana místo...

Agresivní Rusko zatím neví, co ho čeká. EU přesměruje miliardy z programu SAFE na zbrojní projekty s Ukrajinou
Agresivní Rusko zatím neví, co ho čeká. EU přesměruje miliardy z programu SAFE na zbrojní projekty s Ukrajinou

ANALÝZA | Ve Štrasburku zaznělo jméno FREYJA: štít z ukrajinské střely a evropských radarů. Platit se má ze...

Ukrajina oživuje sovětské PVO Osa vlastní raketou RK-19. Nejlepší je, že zásoby střel prakticky nemohou dojít
Ukrajina oživuje sovětské PVO Osa vlastní raketou RK-19. Nejlepší je, že zásoby střel prakticky nemohou dojít

Ukrajina začala vyrábět vlastní protiletadlovou střelu pro sovětský komplet, kterému docházela munice...

Rusové zkouší zoufalý trik, namalovali na válečné lodě fasády domů, aby zmátli drony s AI. Ukrajinci se jim vysmáli
Rusové zkouší zoufalý trik, namalovali na válečné lodě fasády domů, aby zmátli drony s AI. Ukrajinci se jim vysmáli

Ruská korveta v Kronštadtu dostala nátěr s obrysy oken a dveří, aby z výšky vypadala jako nábřežní budova....

Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

Články z ArmádníZpravodaj.cz přinášejí aktuální informace z oblasti armády, obrany, vojenských technologií a geopolitického vývoje. Sledují jak dění v českých ozbrojených silách, tak i klíčové mezinárodní události a konflikty, které ovlivňují bezpečnostní situaci ve světě. Obsah se věnuje nejen...

Všechny články tohoto autora →
ArmádníZpravodaj.cz
Další články z kategorie Zahraničí
Zobrazit více
ZprávyZahraničíZajímavostiIT a technologie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.