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Seth Jarvis dal gól na tréninku a poslal dětem polibky. NHL v Helsinkách ukázala jinou tvář

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Páteční otevřený trénink Caroliny v Helsinkách přinesl moment, který nemá nic společného s tabulkou NHL. Seth Jarvis zakončil pěknou individuální akci gólem a potom začal posílat polibky dětem v hledišti. Právě podobné situace ukazují, proč mají evropské zápasy NHL význam i mimo samotný hokej.
Seth Jarvis dal gól na tréninku a poslal dětem polibky. NHL v Helsinkách ukázala jinou tvář

Seth Jarvis dal gól na tréninku a poslal dětem polibky. NHL v Helsinkách ukázala jinou tvář

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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