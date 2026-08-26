Sestřenice nevěřila, že tenhle koláč peču bez jediného vejce. Na svatební oslavě po něm sáhl každý a plech byl prázdný jako první

Na stole plném dortů a zákusků zmizel jako první právě ten nejobyčejnější plech buchty. Než se hosté stačili rozkoukat, zůstaly po něm jen drobky. A když padla otázka na recept, největší překvapení teprve přišlo. V tom těstě totiž nebylo ani jedno vajíčko. Sestřenice tomu odmítala uvěřit, dokud jsem jí neukázala prázdnou misku na skořápky, která zůstala celý den netknutá.
Bezvaječné pečení dávno není jen záležitostí veganů. Sáhne po něm každý, komu zrovna došla vajíčka, kdo je musí kvůli alergii vynechat nebo kdo prostě nechce běžet večer do obchodu. A výsledek klidně předčí klasiku.
Proč koláč bez vajec vůbec drží pohromadě
Aby náhrada fungovala, je potřeba vědět, co vlastně vajíčko v těstě dělá. Plní tam totiž hned tři úlohy najednou. Vejce spojují suroviny dohromady, aby se buchta nedrolila. Dodávají vláčnost a vlhkost, takže těsto nevyschne. A společně s práškem do pečiva pomáhají těstu nakynout a být nadýchané.
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Celý trik spočívá v tom, že každou z těchto rolí umí zastat jiná surovina. Tam, kde vajíčko drží těsto pohromadě, nastoupí něco lepivého. Kde má dodat vláčnost, poslouží ovoce nebo mléčný výrobek. A o nadýchanost se postará obyčejná chemie v kuchyni. Když si tyhle úlohy uvědomíte, přestane být pečení bez vajec záhadou.
Čím vajíčko v těstě nahradíte
Nejpohodlnější náhradou do sladkého těsta je zralý banán. Půlka rozmačkaného banánu nahradí jedno vejce, těsto krásně zvláční a přirozeně ho osladí, takže můžete ubrat cukr. Počítejte ale s tím, že buchta bude jemně banánová, což se hodí spíš do muffinů nebo do kakaového těsta.
Půlka rozmačkaného banánu zastane v těstě jedno vejce a zároveň ho přirozeně osladí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Neutrálnější volbou je jablečné pyré. Zhruba čtyři až pět lžic zastane jedno vejce a dodá pěknou vláčnost i nasládlý tón, aniž by chuť překřičelo. Podobně funguje i pár lžic bílého jogurtu nebo zakysané smetany, po kterých je střída hebká a dobře spojená.
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Když potřebujete těsto hlavně slepit, vsaďte na takzvané lněné vejce. Lžíci mletých lněných nebo chia semínek zalijte třemi lžícemi vody a nechte je zhruba patnáct minut nabobtnat. Semínka pustí sliz a spojí se do lepkavého gelu, který suroviny spolehlivě sváže. Do vzdušných piškotů se ovšem nehodí, tam by těsto zůstalo příliš hutné.
A nadýchanost? O tu se postará lžička octa nebo citronové šťávy přidaná k jedlé sodě. Jakmile se potkají, začnou pěnit a v troubě těsto nadzvednou.
Pro rychlou orientaci shrnuje jednotlivé náhrady i jejich roli následující tabulka:
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Náhrada Množství na jedno vejce Co obstará a kam se hodí Zralý banán půlka rozmačkaného těsto zvláční a přirozeně osladí, takže lze ubrat cukr; dodá jemně banánovou chuť, hodí se spíš do muffinů nebo kakaového těsta Jablečné pyré čtyři až pět lžic dodá vláčnost i nasládlý tón, aniž by chuť překřičelo Bílý jogurt nebo zakysaná smetana pár lžic střída je po nich hebká a dobře spojená Lněné nebo chia vejce lžíce mletých semínek a tři lžíce vody, čtvrt hodiny odstát spolehlivě sváže suroviny; do vzdušných piškotů se nehodí, zůstaly by hutné Ocet nebo citronová šťáva s jedlou sodou lžička postará se o nadýchanost, v troubě těsto nadzvedne Vláčná buchta na plech, kterou nikdo nerozezná
Základ je jednoduchý a zvládnete ho i bez váhy. V jedné míse smíchejte:
asi 300 gramů hladké mouky, 150 gramů cukru, prášek do pečiva, půl lžičky jedlé sody, špetku soli. Přečtěte si také: Ani máslo, ani tavený sýr. Do česnekové pomazánky patří 1 ingredience, kterou Italové používají odjakživa
Ve druhé nádobě prošlehejte:
250 mililitrů mléka, 100 mililitrů oleje, dvě zarovnané lžíce bílého jogurtu, lžíci octa.
Klidně použijte i rostlinné mléko, výsledek to nijak nepokazí.
Tekutou směs vlijte k sypké a metličkou zamíchejte dohladka. Těsto by mělo být lité a spíš řidší. Rozetřete ho na plech s pečicím papírem a podle chuti na něj poházejte nakrájené švestky, meruňky nebo hrst rybízu.
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Pečte v troubě vyhřáté na 180 stupňů zhruba 30 až 35 minut. Až buchta zezlátne, zapíchněte do ní špejli. Pokud vyjede čistá, je hotovo. Nechte ji vychladnout a případně poprašte moučkovým cukrem.
Na co si dát pozor, ať se buchta povede
Nejčastější chybou je přemíchané těsto. Jakmile přidáte tekutiny, míchejte jen do spojení, protože zbytečné šlehání buchtu udělá tuhou. Stejně tak nespěchejte s troubou a nechte ji pořádně vyhřát, jinak těsto nenaskočí.
Myslete i na to, kterou náhradu k čemu vybíráte. Banán a jablečné pyré dodají vláčnost, ale samy o sobě těsto nenadzvednou, proto je vždy doplňte práškem do pečiva a sodou. A pokud chcete, aby nikdo nic nepoznal, vsaďte na chuťově neutrální náhrady. Právě proto na té svatbě nikoho nenapadlo ptát se na vajíčka. Nebyla tam totiž potřeba.
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Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-nahradit-vejce-pri-peceni-tipy-a-rady/, https://www.ochutnejorech.cz/blog/cim-nahradit-vejce, https://proveg.org/cz/novinky/jak-pect-i-varit-bez-vajec/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/mrkvova-buchta-na-plech/, https://www.vegan.cz/clanky/cim-nahradit-vejce/