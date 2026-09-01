Sestra vyzkoušela tento nový recept na rýžový nákyp: Kombinace vanilky, rumu a švestek u stolu sklidila obrovský úspěch

Rýžový nákyp je přesně to jídlo, které dokáže za jedinou vteřinu vrátit čas a přenést nás zpátky do dětství k babiččině kuchyňskému stolu. V českých a středoevropských domácnostech měl odjakživa své čestné místo. Vařil se zkrátka proto, že stál pár korun, ale přitom dokázal bez problému nakrmit i tu největší rodinu. Zatímco v minulosti se rýže často považovala za vzácnější surovinu, postupně se stala naprostým základem sladkého pečení. A když se poctivě uvařená mléčná rýže propojí s vanilkou, zjemní nadýchaným bílkovým sněhem a proloží šťavnatým ovocem, vznikne sladká dobrota, které odolá jen málokdo.
Největší kouzlo dobře upečeného nákypu spočívá v jeho dokonalé vláčnosti. Zapomeňte na vysušenou neforemnou hromadu rýže, jakou si možná pamatujete ze školní jídelny. Díky kompotovaným švestkám a ovocné šťávě ochucené kapkou rumu zůstane celý pekáč nádherně šťavnatý i druhý den. Švestky dodají jemnému základu lehkou nakyslost, takže jídlo není přehnaně sladké, ale úžasně vyvážené. Při pečení navíc vanilka s rumem provoní celý dům tak, že se k stolu sběhnou všichni členové domácnosti ještě předtím, než vytáhnete pekáč z trouby. Je to perfektní tip na poctivý bezmasý oběd nebo hřejivou sladkou večeři.
S receptem si navíc můžete hrát úplně podle libosti a podle toho, co vám zrovna nabízí spíž. Pokud nemáte po ruce švestky, skvěle je zastoupí kompotované meruňky, zralé broskve nebo třeba aromatické višně. Milovníci podzimních chutí zase nedají dopustit na kombinaci se strouhanými jablky, mletou skořicí a hrstí rozinek namočených v rumu. Na talíři pak stačí jednotlivé porce polít troškou rozpuštěného másla, přelít zredukovanou ovocnou šťávou a lehce zaprášit moučkovým cukrem.
Ve větším hrnci smíchejte mléko s propláchnutou rýží a pokrm vařte asi 40–45 minut od bodu varu, pod pokličkou. Do samostatného rendlíku nalijte šťávu ze švestkového kompotu, kterou přiveďte k varu.
Tip: Obsah hrnce často míchejte, protože má tendenci připalovat se ke dnu hrnce. Připalování můžete zabránit i tak, že budete rýži vařit ve vodní lázni.
Po 2–3 minutách do šťávy vmíchejte rum a pokračujte ve vaření asi 10 minut. Mezitím vyšlehejte vaječné žloutky s moučkovým i vanilkovým cukrem a máslem.
Směs vmíchejte do uvařené rýže, a jakmile se ingredience propojí, přidejte sůl i polovinu sněhu, který předem vyšlehejte z vaječných bílků a moučkového cukru.
Polovinu rýžové směsi rozprostřete do zapékací mísy vymazané máslem a pokryjte ji kompotovanými švestkami. Na ovoce pak naneste zbytek rýžové směsi.
Rýžový nákyp se švestkami pokryjte zbylým sněhem a pečte ho v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 40 minut. Poté ho servírujte politý připravenou ovocnou šťávou.
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Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová