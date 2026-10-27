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„Sestra připravila naši rodinu o veškeré peníze. Kvůli chybě lékaře!“ píše Katka

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Dennívýzva
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Během několika let přišla její rodina o celoživotní úspory i pocit bezpečí. Za vším stojí vážné psychické onemocnění, které dokáže člověku úplně změnit úsudek.
Bipolární afektivní porucha dokáže rozvrátit život celému okolí nemocného.

Bipolární afektivní porucha dokáže rozvrátit život celému okolí nemocného.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

Web přináší články o tématech, která hýbou každodenním životem – od vztahů, rodiny a práce přes lifestyle, společnost až po drobnosti, které všichni známe, ale málokdo o nich mluví nahlas.Obsah je osobní, otevřený a často odlehčený humorem. Autorky se nebojí pojmenovat věci tak, jak jsou, a...

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