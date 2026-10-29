Sestra nechala AI mluvit hlasem mrtvého bratra u soudu. Soudce video pochválil, ale syntetický obraz aktivoval kognitivní zkreslení, které změnilo rozsudek

Květen 2025, soudní síň v okrese Maricopa. Rodina a přátelé už přednesli své vzpomínky, soudce měl na stole 49 dopisů. Pak se rozsvítila obrazovka a objevil se muž s vousy a čepicí. „Jsem verze Chrise Pelkeyho vytvořená umělou inteligencí, která používá mou fotografii a můj hlasový profil,“ zaznělo z reproduktorů. Pelkey byl v té chvíli už tři a půl roku mrtvý. Soudce Todd Lang po projekci prohlásil, že video „miloval“, a uložil vyšší trest, než žádala obžaloba. O sedmnáct měsíců později senát arizonského odvolacího soudu rozhodl, že právě tato chvíle učinila celé ukládání trestu nespravedlivým. Technologie dala rodině pocit, že bratr konečně promluvil. Tatáž přesvědčivost ale proměnila soudní problém z otázky soucitu v otázku férového potrestání.
Hlas napsaný sestrou: jak vznikl digitální Chris Pelkey
Pelkey zemřel 13. listopadu 2021 v Chandleru nedaleko Phoenixu. Při dopravní potyčce na křižovatce ho zastřelil Gabriel Paul Horcasitas. Případ prošel dvěma porotními procesy. První rozsudek byl zrušen, protože obžaloba zadržela textové zprávy z telefonu oběti, které mohly podpořit argumentaci sebeobranou. Druhá porota Horcasitase znovu shledala vinným ze zabití (manslaughter) a z ohrožení, vraždu prvního ani druhého stupně mu nepřisoudila.
Když se blížilo ukládání trestu, přemýšlela Pelkeyho sestra Stacey Wales, co má soudu říct. Podle agentury AP ji napadlo, že by bratr mohl „mluvit sám za sebe“. Soudce měl k dispozici desítky dopisů, jenže podle jejích slov pro FOX 10 mezi nimi chyběl jediný hlas, ten Chrisův.
Wales pracuje jako konzultantka softwarových produktů. Avatar sestavila s manželem Timem a jeho přítelem, kteří už s AI postavami měli zkušenosti. Použili videoklip, zvukové a obrazové podklady a jedinou fotografii. Digitálně upravili brýle, logo na čepici, oblečení i vousy. Text napsala sestra sama a záměrně ho postavila na bratrově víře v odpuštění.
Kompletní přepis videa veřejně dostupný není, zveřejněné úryvky ale vystihují jeho ladění. Avatar oslovil Horcasitase slovy, že je škoda, že se potkali za takových okolností, a že „v jiném životě“ by z nich možná byli přátelé. Hovořil o víře v odpuštění a v Boha, který odpouští. Na konci vybídl k lásce k bližním a rozloučil se zmínkou o rybaření a o setkání „na druhé straně“.
„Tu AI jsem miloval“: soudcova pochvala jako jádro problému
Soudce Lang po projekci rodině poděkoval. Řekl, že v nahrávce slyšel odpuštění. Podle odvolacího rozhodnutí video označil za „opravdové“, vyzdvihl „zjevné odpuštění“ vůči Horcasitasovi a vyložil ho jako projev povahy oběti i celé rodiny. Dodal, že Pelkey „mluvil ze srdce“ a že v AI prohlášení nezaznělo volání po maximálním trestu.
Čísla pak mluví sama:
Kdo Navržený či uložený trest Obhajoba 7 let Státní zástupkyně 9 let Soudce Lang 10,5 roku
Proti návrhu žalobkyně přidal soudce rok a půl, proti obhajobě tři a půl roku. Horcasitas se odvolal a jeho tým stavěl na psychologickém dopadu realistické rekonstrukce. Tvář, hlas, mimika a přímé oslovení podle obhajoby vytvářejí dojem pravosti, jaký čtený dopis nikdy nevyvolá. Psychologové by mluvili o kognitivním zkreslení: mozek přisuzuje váhu tomu, co vidí a slyší jako živé, i když ví, že jde o konstrukci.
Odvolací soud přiznal, že přesný podíl videa na výpočtu trestu určit nedokáže. „Není pochyb“, že roli sehrálo, napsal senát. Podle nás je tohle nejsilnější místo celého případu. Soudce neudělal nic zlého, nechal se dojmout. Spravedlnost ale vyžaduje, aby ho dojímala skutečnost.
Syntetická oběť překročila hranici, odsouzení přesto platí
Senát arizonského odvolacího soudu (Arizona Court of Appeals) vydal
rozhodnutí ve věci State v. Horcasitas 30. září 2026. Podle něj video „překročilo hranici“. Nezachycovalo žádnou skutečnou událost a rodinnou představu prezentovalo jako hlas a názory samotné oběti. Soud to popsal přesně: nahrávka smazala „interpretační odstup“ mezi tím, co si příbuzní myslí, že by Pelkey řekl, a tím, co soudce slyšel jako Pelkeyho vlastní slova.
Úvodní upozornění, že jde o umělou inteligenci, podle senátu nestačilo. Avatar zároveň tvrdil, že je „věrným obrazem“ toho, kým Pelkey byl. Tím obsah získal autoritu, kterou mu sestra jako autorka scénáře dát nemohla.
Rozlišení je jemné a pro budoucí spory klíčové. Do projekce byl vložen i skutečný záznam Pelkeyho, který soud považoval za přípustný. Potíž nastala výhradně u části, kde syntetická postava mluvila v první osobě.
Proč tedy Horcasitas nejde na svobodu? Video zaznělo až ve fázi ukládání trestu, kdy už porota o vině rozhodla. Nemohlo tedy ovlivnit, zda Pelkeyho zastřelil a jak se čin kvalifikuje. Odsouzení za zabití i za ohrožení zůstává v platnosti. Zrušen byl jen trest 10,5 roku za zabití a věc se vrací k novému rozhodnutí o trestu.
Termín zatím stanoven nebyl, potvrdila obhájkyně Kristen Reller. Rozhodnutí odvolacího soudu výměnu soudce neukládá a podle Bloomberg Law se spis vrací k Langovi. Nový trest může vyjít nižší. Obžaloba původně chtěla devět let a 10,5 roku senát popsal jako maximum dostupné bez prokázaných přitěžujících okolností. Předjímat výsledek však nelze.
Prohlášení oběti v Česku: osobní právo bez avatarů
Česká úprava zná podobný institut pod názvem prohlášení o dopadu trestného činu.
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, umožňuje oběti kdykoli během trestního řízení popsat, jak ji čin zasáhl, a to ústně i písemně. Policie ČR zdůrazňuje, že jde o osobní právo a že ho za oběť nemůže uplatnit zmocněnec. Prohlášení se týká psychických, emočních a finančních důsledků. Pozůstalí toto právo mají také.
Písemné prohlášení se před soudem čte jako listinný důkaz. Vrchní soud v Praze v usnesení 13 To 22/2017 připomněl, že jde o subjektivní líčení dopadů. Neslouží jako výpověď o skutku a už vůbec ne jako návrh trestu po americkém vzoru.
Výslovný zákaz AI videa jsme v českých předpisech nedohledali a domácí soudy podobný případ zatím neřešily. Z osobní povahy prohlášení ale plyne, že pozůstalá sestra může vylíčit, jak ji smrt bratra zasáhla, třeba i s fotografiemi či skutečnými nahrávkami. Avatar, který by za mrtvého pronášel nové věty, by podle nás český senát přijímal se značnou nedůvěrou. Mluvil by totiž někdo, kdo už nic potvrdit nemůže.
Deepfaky v soudních síních: Amerika přepisuje pravidla
Arizonský verdikt zapadá do širšího pohybu. Federální poradní výbor pro důkazní pravidla v roce 2025 projednával návrh pravidla 707 pro strojově generované důkazy a zvlášť rozebíral pravost audia a videa v éře deepfaků. Utah šel dál a vlastní
pravidlo 707 zavedl s účinností od 6. března 2026.
Soudy už mají s umělou inteligencí vlastní zkušenosti. V roce 2023 federální soud v New Yorku potrestal ve sporu Mata v. Avianca advokáty pokutou přes sto tisíc korun za podání plné neexistujících precedentů, které vymyslel ChatGPT. Jiný Newyorčan se bez právníka pokusil argumentovat prostřednictvím AI avatara, soudci ale rychle poznali, že postava na obrazovce neexistuje. Pelkeyho případ je však první, kde syntetická tvář sloužila jako hlas oběti a kde odvolací soud kvůli ní zrušil trest.
Stacey Wales je zklamaná. AP cituje její povzdech, že odsouzený má kolem svých práv „deky a zdi ochrany“, a otázku, kde zůstávají práva oběti. Podle FOX 10 trvá na tom, že text vycházel z bratrových příspěvků a zpráv. Při novém řízení chce pravidla soudu respektovat a za Chrise znovu promluvit, tentokrát vlastním hlasem.
Pro úplnost dvě upřesnění. Odvolací soud pojem „kognitivní zkreslení“ v rozhodnutí nepoužil a argumentoval spolehlivostí nahrávky, „psychologickým dopadem“ a smazáním interpretačního odstupu. Senát také nenařídil, aby nový trest ukládal jiný soudce.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková