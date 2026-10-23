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Šestkrát zemřela, šestkrát ji vrátili zpátky. Po 27 minutách klinické smrti žena z Arizony naškrábala vzkaz o nebi

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Tina Hinesová cvičila, jedla zdravě, starala se o početnou rodinu a podle všeho nikdy neměla zdravotní potíže. Jednoho dne se jí přesto zastavilo srdce. Když se v nemocnici probrala, nemohla mluvit, a přesto potřebovala svým blízkým sdělit jedinou větu.
Šestkrát zemřela, šestkrát ji vrátili zpátky. Po 27 minutách klinické smrti žena z Arizony naškrábala vzkaz o nebi

Šestkrát zemřela, šestkrát ji vrátili zpátky. Po 27 minutách klinické smrti žena z Arizony naškrábala vzkaz o nebi

Zdroj: Foto: Rakoon - licence CC0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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