Hložek vyrovnal v 84. minutě a Česko mělo v šestém zápase poprvé na dosah bod. Remíza vydržela tři minuty. V 87. minutě trefil Lovro Majer vítězný gól Chorvatska a česká reprezentace zakončila skupinu A3 Ligy národů bez jediného bodu. Trenér Santi Denia o několik desítek minut později na tiskové konferenci v Osijeku nehledal výmluvy, ale ani nepodlehl panice. „Prohrát šestkrát po sobě je těžké, ale získali jsme zkušenosti,“ řekl podle
Českých novin. Celou sérii popsal jako lekci, která se netýká jen hráčů, ale i jeho realizačního týmu a fotbalového svazu. Pod tím klidným tónem ale leží bilance, kterou žádná lekce nesmaže: přímý sestup do Ligy B a ztráta prvního koše pro los kvalifikace EURO 2028. Co Denia nazval lekcí
Španělský kouč mluvil o úrovni, na které se Česko na podzim pohybovalo. Španělsko, Anglie, Chorvatsko. Podle něj stačí proti takovým soupeřům sebemenší chyba a přijde trest. Jako příklad uvedl dvě situace přímo z Osijeku. První byl rychlý protiútok domácích hned v úvodu, který podle Denii jeho tým neměl dovolit. Ivan Perišić skóroval už ve 2. minutě. Druhou byla drobná chyba po Hložkově vyrovnání, ze které se zrodil Majerův rozhodující gól.
Lekce v Deniově podání tedy není jedno taktické poučení. Je to pochopení tempa a nároků, které elitní fotbal klade na každou minutu zápasu. Trenér dodal, že tým byl blízko prvnímu bodu, že projektu věří víc než dřív a že se všichni musí dál zlepšovat.
Svaz zmínil jako adresáta té zkušenosti obecně. Konkrétní požadavky na fotbalovou asociaci, natož seznam reforem, nevyslovil. Konkrétnější byl až reprezentační manažer Pavel Nedvěd v rozhovoru pro Českou televizi, ze kterého citoval iSport. Týmu podle něj chybí zkušenosti a kvalita, za šest zápasů dal jen tři góly, třikrát dohrával v oslabení po vyloučení a trenéři zapojili 37 hráčů. „Víme, co od nich čekat,“ shrnul Nedvěd.
Bilance, kterou nejde přikrášlit
Celá skupina A3 v číslech vypadá takto:
Zápas Výsledek Česko-Chorvatsko 1:2 Česko-Anglie 0:2 Španělsko-Česko 3:1 Anglie-Česko 3:0 Česko-Španělsko 0:2 Chorvatsko-Česko 2:1
Šest porážek, skóre 3:14, poslední místo. Podle souhrnu, který zveřejnil
iDNES, skončilo Česko jako jediný tým skupiny bez bodu. UEFA následně potvrdila, že čtvrtý tým A3 sestupuje přímo do Ligy B.
Kontrast s nedávnou minulostí je ostrý. V ročníku 2024/25 Česko svou skupinu Ligy B vyhrálo s 11 body a vybojovalo si postup do elitní divize. Denia převzal tým v létě 2026 po Miroslavu Koubkovi a v Lize A nenavázal ani bodem. Podle nás je těžké v moderní éře reprezentace najít výsledkově tvrdší vstup nového trenéra. Pokud má svaz jeho cestu podržet, měl by to přiznat nahlas, a ne to schovávat za slovo „zkušenosti“.
Dvě poměrně krátké reprezentační přestávky přinesly ještě jeden následek. Česko potřebovalo k prvnímu koši pro los kvalifikace EURO 2028 v Chorvatsku vyhrát. Remíza ani porážka nestačily. Do losu tak půjde ze druhého koše.
Mladí, kteří dostali šanci
Denia svou komunikaci staví na dlouhodobém projektu. Během dvou srazů podle svých slov vyzkoušel skoro 40 hráčů a tvrdí, že Česko mělo druhý nejmladší výběr v elitních skupinách. Nezávislou statistiku UEFA, která by to potvrdila, se nám dohledat nepodařilo, jde tedy o trenérovo tvrzení.
Po Osijeku jmenovitě pochválil nováčky Davida Kozla, Idrise Hopiho, Kryštofa Daňka a Filipa Prebsla a vyzdvihl výkony Hopiho a Kabonga.
Idris Hopi: osmnáctiletý ofenzivní hráč Teplic s chorvatskými kořeny. Debutoval proti Španělsku a v Osijeku, tedy v zemi svých předků, nastoupil v základu. David Kozel: záložník Mladé Boleslavi, nováček nominace. Denia v něm vidí ofenzivního středního záložníka, typickou „osmičku“. Filip Prebsl: plzeňský stoper, kterého trenér povolal dodatečně kvůli absenci Chaloupka. Šlo o jeho první nominaci do áčka. Kryštof Daněk: záložník, který se do reprezentace vracel. Kabongo: útočník Plzně, kterého Denia v Chorvatsku posunul na křídlo.
Kdo z nich v týmu vydrží? Podle nás mají nejlepší vyhlídky Hopi a Kozel, protože přesně zapadají do představy o nové tváři národního týmu, o které Denia mluvil už při svém jmenování. Prebslova budoucnost bude záviset na konkurenci mezi stopery a Kabongova na tom, zda trenér bude dál sázet na rychlé a univerzální hráče do útoku.
Výmluvou mladost být nemůže. Vysvětlí část chyb, ale nula bodů za šest zápasů je výsledek, který obhajobu věkem přerůstá.
Klidný trenér, ostří experti
Zatímco Denia volil rámec procesu a růstu, studio České televize hodnotilo poslední zápas mnohem tvrději. Karel Poborský označil výkon v Chorvatsku za nejslabší pod novým trenérem. Luděk Zelenka mluvil o nesourodém týmu, kterému chyběla ofenzivní kvalita.
Svaz přesto stojí na trenérově straně. Nedvěd po utkání řekl, že odvolání „není k diskuzi“ a že Denia i jeho realizační tým mají plnou důvěru. Zároveň přiznal, že šest porážek nikoho netěší. Tohle je napětí, které bude provázet celou zimu: vedení projektu věří, ale samo pojmenovává, že kvalita zatím chybí.
Denia má smlouvu na dva roky s opcí. Dvaapadesátiletý rodák z Albacete je prvním zahraničním koučem reprezentace bez československých kořenů a v realizačním týmu spojil španělské a české odborníky. Svaz ho jmenoval 31. července 2026, u týmu je tedy zhruba tři a půl měsíce. Právě tahle krátká doba je nejsilnějším argumentem jeho zastánců. Nejslabším je tabulka.
Kdy se hraje dál
Další krok přijde 6. prosince 2026 v 18:00. V Belfastu se losují skupiny kvalifikace EURO 2028, která podle
UEFA odstartuje v březnu 2027 a skončí v listopadu téhož roku.
Z prvního koše může Česko dostat například Anglii, Španělsko, Francii, Německo, Itálii, Portugalsko, Nizozemsko, Belgii, Dánsko, Norsko, Řecko nebo znovu Chorvatsko. Vyhne se týmům ze svého koše, mezi které patří Wales, Srbsko, Turecko, Švýcarsko, Švédsko, Rakousko, Maďarsko, Severní Irsko či Bosna a Hercegovina. Slovensko je ve třetím koši, takže je ve hře i federální derby.
Konkrétní soupeře a stadiony budou fanoušci tedy znát až po losu. Vysílací práva na zápasy reprezentace včetně kvalifikace EURO 2028 drží Česká televize, takže kvalifikaci lze čekat na ČT sport.
Deniova lekce bude mít v březnu první opravdovou zkoušku. Proti elitě se o body hrát nedá, v kvalifikaci se o ně hrát musí. Pokud tým přenese do soutěžních zápasů jen zkušenosti a ne výsledky, slovo „projekt“ přestane stačit i svazu, který ho dnes tak ochotně opakuje.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl