Šest minut s řeckým sudím pohřbilo Česko v Oviedu. Fotias smazal Náderiho gól a vzápětí vyhodil Krejčího

Zápas se hrál 3. října 2026 na stadionu Carlos Tartiere v Oviedu a dlouho působil jako hladká španělská záležitost. V 68. minutě ale Matěj Sláma snížil na 1:2, tribuny ztichly a domácí poprvé za večer znejistěli. Do hlavní role se v následujících minutách dostal řecký rozhodčí Vassilis Fotias, jehož dvě rozhodnutí určila, jak se ten večer pro Česko skončí.
Proč Náderiho dorážka v 78. minutě do výsledku nešla
Ryan Náderi dostal míč za záda španělského brankáře a česká lavička na okamžik slavila. Fotias však už předtím pískal faul na Robina Le Normanda při standardní situaci, ze které celá akce vzešla. Podle něj byla hra přerušená ještě před zakončením, takže branka neplatila.
Španělský deník Mundo Deportivo verdikt označil za správný a odkázal na kontakt, k němuž došlo před dorážkou. Je to hodnocení domácího tisku a spor samo neuzavírá, protože český tým situaci viděl úplně jinak. Nejhlasitěji to dával najevo stoper Ladislav Krejčí.
Od žluté za protesty k vyloučení stačilo Krejčímu pět minut
Krejčí za své protesty zaplatil hned v 79. minutě, kdy od Fotiase dostal žlutou kartu. Byla to jeho první v zápase a sama o sobě nic neznamenala. Důležitá se stala až o chvíli později.
V 84. minutě Krejčí v souboji o míč držel Roberta a rozhodčí neváhal: druhá žlutá, červená a konec zápasu pro klíčového obránce. Pravidla obě karty dovolovala, každou za jiný přestupek. Sporná je přísnost, s jakou Fotias v té fázi utkání trestal, a hlavně řetěz, ze kterého karty vzešly. První žlutá přišla jako reakce na protest proti verdiktu, o jehož správnosti se dá pochybovat, a otevřela cestu k vyloučení za držení, které mohlo skončit domluvou.
Od neuznané dorážky po Krejčího odchod ze hřiště uplynulo šest minut.
Rozhodčí, který v Lize národů pískal teprve podruhé
Fotias nepřijížděl do Ovieda jako zkušený muž soutěže. Podle španělské federace RFEF řídil teprve svůj druhý zápas Ligy národů. Řeckou sestavu měl i tým videorozhodčích, takže na sporné momenty se dívali výhradně jeho krajané.
Ze zveřejněných zdrojů zatím nejde poznat, jak výkon řeckého týmu hodnotí UEFA. Oznámení o přezkumu se do uzávěrky dohledat nepodařilo a vnitřní hodnocení rozhodčích organizace běžně nezveřejňuje. Výhrady tak zatím zaznívají jen od hráčů na hřišti. Fotbalová asociace FAČR ani trenér Santi Denia se k Fotiasovým verdiktům v době psaní veřejně nevyjádřili.
Česko jede na Wembley bez stopera i bez jediného bodu
V deseti se Češi stáhli k vlastní brance a Španělsko tlačilo dál. V 89. minutě přidalo třetí gól a zápas skončil 3:1. Z naděje na bod se během dvaceti minut stala snaha neprohrát vyšším rozdílem.
Porážka v Oviedu zapadá do špatné série. Po třech kolech má Česko skóre 2:7, nulu bodů a ve skupině je poslední. Jen v posledním zápase přitom inkasovalo tři góly, celkovou bilanci tedy sráží i dvě předchozí utkání.
Tentýž večer Anglie porazila Chorvatsko 7:0. Chorvaté tak mají tři body a Česko na ně v boji o třetí místo ztrácí celý vítězný zápas. Krejčí podle článku 60 pravidel Ligy národů automaticky vynechá příští soutěžní utkání, tedy duel s Anglií na Wembley 6. října.