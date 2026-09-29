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Šest let žila s podvodníkem, který měl 13 dětí a 6 manželek. Když se mu chtěla pomstít, zničila hlavně sebe

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Dennívýzva
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Manžel ji obelhával šest let. Žena se mu poté pomstila, ale cesta, kterou zvolila, zdevastovala její zdraví.
žena smutná slza

žena smutná slza

Zdroj: Pixabay
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