Servírka v nouzi dostala obrovské spropitné, které jí mohlo zachránit život. Majitel restaurace však podnikl krok, který nikdo nečekal

Za celou dobu, co se živí jako servírka, nedostala takové spropitné. Radost mladé ženy však odezněla stejně rychle, jako přišla.
Práce servírky je často považována za příliš obyčejnou na to, aby byla správně ohodnocena. Existují předsudky, že lidé obsluhující hosty v restauracích nedosáhli příliš dobrých studijních výsledků ve školách, a
nyní tak nemají jinou možnost než vykonávat práci, která je většinou považována za podřadnou. Je to ale stres, práce s lidmi vyžaduje velkou dávku trpělivosti a možná i základy psychologie. Tento muž si toho byl dobře vědom. Spropitné, o kterém se jí nesnilo
Mladá žena jménem Emily, maminka 2 dětí, pracuje jako servírka už nějakou dobu a může říct, že toho se zákazníky prožila mnoho. Ovšem to,
co ji čekalo tento den v práci, o tom nesnila ani v nejdivočejších snech. Od jednoho z hostů dostala spropitné v přepočtu kolem 46 tisíc korun. Nemohla uvěřit svým očím. Její radost však netrvala příliš dlouho.
Restaurace, v níž pracovala, jí totiž sdělila, že tak veliké spropitné nedokáže zpracovat. Bylo by to možné
pouze do výše cca 11 tisíc korun. To možná dokázala pochopit, ale faktem je, že ty peníze patřily jí. Požádala tedy vedení restaurace, aby platbu rozdělilo na 4 části a samostatně je zpracovalo. To managment odmítl, jak je uvedeno na serveru DailyMail. Managment restaurace podal incident jinak
Zřejmě proto, aby z celého incidentu vedení podniku vyvázlo bez pošramocené pověsti, vyjádřilo jiný pohled na situaci. Emily bylo řečeno, že
platební karta zákazníka byla odmítnuta z důvodu vysokého spropitného, tudíž nebylo vůbec zpracováno. O tom informovala televize KENS 5 TV & Kens5 na svém youtubovém kanálu KENS 5: Your San Antonio News Source.
Mezitím Emily boj se svým zaměstnavatelem vzdala, ale rozhodla se svůj příběh sdílet v naději, že se dostane k laskavému muži a ona mu bude moct alespoň tímto způsobem poděkovat.
Emily však není jediná, u koho se vystřídala radost se smutkem z minuty na minutu.
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I my jsme byli svědky podobného incidentu. Přítelkyně člena naší redakce, která se živí jako servírka, obdržela vysoké spropitné za své milé vystupování,
odměnu však dostala celá směna. „Řekl mi, že v dnešní době se bohužel málokde vidí, že by zaměstnanci rozdávali úsměvy na zákazníky. Odměnil mě tedy vysokým dýškem, ale vedoucí ho rozdělil mezi ostatní zaměstnance, včetně sebe. Dostala jsem pětinu,“ vzpomíná.
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Servírka v nouzi dostala obrovské spropitné, které jí mohlo zachránit život. Majitel se zachoval nečekaně pochází z webu Světkreativity.