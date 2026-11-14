Sériový zloděj elektrických kartáčků skončil ve vazbě, škoda přesáhla 350 tisíc

Sériový zloděj elektrických kartáčků skončil ve vazbě, škoda přesáhla 350 tisícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
kartacek
Článek byl publikován 14.11.2026 15:00
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