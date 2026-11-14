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Sériový zloděj elektrických kartáčků skončil ve vazbě, škoda přesáhla 350 tisíc

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Dennívýzva
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Za pouhé čtyři srpnové dny stihla dvojice cizinců projet Českou republikou a systematicky vykrádat drogistické prodejny. Jejich cílem byly výhradně elektrické zubní kartáčky. Celková…
kartacek

kartacek

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 15:00

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