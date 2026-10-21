Sériového vraha dopadli, jenže vraždy pokračují. Scarlett Johansson čelí démonickému zlu v novém Vymítači ďábla

Studio Universal a produkční společnost Blumhouse zveřejnily 9. října první plnohodnotný trailer, který představily i na New York Comic Conu. Předcházel mu ve středu jen patnáctivteřinový teaser a první fotky. Do amerických kin film vstoupí 12. března 2027.
Trailer potvrzuje, že s klasikou z roku 1973 nemá nový film moc společného. Nenajdete v něm posedlou holčičku ani slavnou znělku Tubular Bells a atmosférou má mnohem blíž k Sedm nebo Mlčení jehňátek. Vrah nechá Juliino jméno napsané krví v kostelní kryptě a vyšetřování ji podle webu
All Hallows Geek zavede od historických sériových vrahů, jako byli H. H. Holmes nebo Zodiac, až k nesmrtelnému zlu.
Půjde o sedmý film série
Vymítač ďábla, ale ne o pokračování posledního dílu Znamení víry z roku 2023. Flanagan staví úplně nový příběh s novými postavami, který se jen odehrává ve stejném světě. Klasiku Williama Friedkina z roku 1973 tak nikdo nepředělává. O čem bude The Exorcist: Martyrs?
Scarlett Johansson hraje Julii Miller, detektivku z oddělení vražd newyorské policie a samoživitelku dvanáctiletého Maxe (Jacobi Jupe). Když ji práce na celé dny vytrhne z domova, stará se o kluka její matka Mary ( Diane Lane). Julie kdysi dopadla sériového vraha přezdívaného Otec Neděle (John Leguizamo), který své oběti aranžoval jako umučené katolické světce.
Jeho poprava ale podle Flanagana neproběhne tak, jak všichni čekají. Vraždy pokračují a Julie se svou parťačkou Ginou Restrepo (Sasha Calle) zjišťuje, že proti nim stojí něco, co přesahuje lidské síly. Do hry vstoupí i dva kněží v podání
Chiwetela Ejiofora a Laurence Fishburna, v dalších rolích se objeví třeba Carla Gugino.
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Fanouškům série to nejspíš něco připomene. Podobně začínal i
Vymítač ďábla III z roku 1990, ve kterém po popravě takzvaného Blíženeckého vraha přicházely další vraždy, jak upozornil hororový web iHorror. Na Kinoboxu má trojka 57 %. Sedm, Mlčení jehňátek a Vymítač ďábla v jednom
Flanagan sám popisuje film jako spojení toho, co diváci milují na Sedm nebo Mlčení jehňátek, s tím, co milují na Vymítači ďábla, napsal web
Nerdist. „Vytahuje posedlost z dětského pokoje a z rodičovského trápení a posouvá ji do něčeho mnohem, mnohem většího,“ řekl magazínu Esquire.
Kdo zná jeho seriály, ví, že se horor u něj s rodinným dramatem obvykle proplétá. Seriál
Dům na kopci (The Haunting of Hill House) má na Kinoboxu 82 %, Pád domu Usherů 78 % a Doktor Spánek od Stephena Kinga 75 %. Letos Flanagan uvedl na Prime Video i seriálovou Carrie. Mike Flanagan Vymítače natáčel v New Yorku od března do června 2026 a produkuje ho Jason Blum. Série potřebuje vzkříšení
Tlak na Flanagana je velký.
Vymítač ďábla: Znamení víry podle Kinoboxu vydělal celosvětově 137 milionů dolarů při rozpočtu 30 milionů, jenže kritiky i diváky zklamal a studio plánovaná pokračování zrušilo. V českých kinech ho v roce 2023 vidělo 30 587 diváků a na Kinoboxu má jen 47 %.
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Původní
Vymítač ďábla přitom drží na Kinoboxu 81 % a dodnes patří k nejslavnějším hororům vůbec. Laťka je tedy hodně vysoko. Flanagan je ale po letech jedním z mála tvůrců, kterým fanoušci žánru věří. Kdy bude The Exorcist: Martyrs v kinech?
Universal film uvede v amerických kinech 12. března 2027. Česká premiéra ani distributor zatím oznámené nejsou, předchozí díl ale do našich kin před třemi lety uvedl CinemArt.
The Exorcist: Martyrs vstoupí do amerických kin 12. března 2027, český termín zatím chybí. Zdroje: Universal Pictures, Variety, Nerdist, All Hallows Geek, iHorror, Novinky, Kinobox