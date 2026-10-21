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Sériového vraha dopadli, jenže vraždy pokračují. Scarlett Johansson čelí démonickému zlu v novém Vymítači ďábla

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Vrah nechá ve sklepení newyorského kostela krví napsané jméno detektivky Julie Miller. Universal vydal první plnohodnotný trailer k hororu The Exorcist: Martyrs, ve kterém ji hraje Scarlett Johansson. Film napsal a režíroval Mike Flanagan, autor Domu na kopci a Pádu domu Usherů. Na co se můžeme těši
Sériového vraha dopadli, jenže vraždy pokračují. Scarlett Johansson čelí démonickému zlu v novém Vymítači ďábla

Sériového vraha dopadli, jenže vraždy pokračují. Scarlett Johansson čelí démonickému zlu v novém Vymítači ďábla

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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