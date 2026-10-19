Série sedmi výher je pryč. Carolinu skolil poslední tým Západní konference a rozhodl gól čtyři minuty před koncem

Zbývaly zhruba čtyři minuty do konce třetí třetiny, když si Morgan Frost v útočném pásmu všiml volného Jegora Šarangoviče v pravém kruhu. Běloruský útočník vystřelil z první a ve Scotiabank Saddledome rozhodl. Calgary porazilo Carolinu 3:2 a ukončilo její sedmizápasovou vítěznou šňůru. Hurricanes v závěru tlačili, vyrovnat už ale nedokázali. Flames tak slavili teprve druhou výhru sezony a první před vlastními fanoušky. Lídr Východu prohrál s týmem, který měl před zápasem bilanci 1-6-0 a skóre 14:35.
Série, která začala ve Philadelphii
Carolina vstupovala do ročníku jako obhájce Stanley Cupu, start se jí ale nepovedl. Nejdřív prohrála 0:1 po prodloužení s Floridou, pak 2:5 s Washingtonem. Následoval obrat. Od 3. října, kdy vyhrála ve Philadelphii 3:2 v prodloužení, už neprohrála. Postupně porazila Montreal, Vancouver, Chicago, znovu Philadelphii, Washington a 17. října Winnipeg.
Do Calgary tedy přijela s bilancí 7-1-1 a v roli jasného favorita. Domácí naopak prožívali nejhorší start v lize. Prvních pět zápasů prohráli s celkovým skóre 8:27, mimo jiné dvakrát 1:6 se Seattlem a 3:7 s Coloradem. Jediná výhra přišla 13. října v Anaheimu, hned po ní ale následoval debakl 2:6 ve Vegas.
Dva góly za 69 sekund
První třetina skončila bez branek. Ve 27. minutě poslal hosty do vedení Jesperi Kotkaniemi a zápas jako by směřoval k očekávanému konci. Calgary ale v závěru druhé třetiny udeřilo dvakrát během 69 sekund. Nejprve vyrovnal Matvej Gridin, krátce nato Frost v přesilové hře otočil na 2:1.
Carolina odpověděla rychle. Obránce Jalen Chatfield srovnal těsně před sirénou a do třetí části se šlo za stavu 2:2. Právě tam se zápas zlomil. Flames do ní vstoupili tak aktivně, že během prvních deseti minut vyhráli střelecký souboj 12:2. Tlak se nakonec proměnil v Šarangovičův gól.
Zatímco v Calgary uvádějí čas „čtyři a půl minuty před koncem“, web Caroliny píše o 4:08 do konce. Na výsledku to nic nemění.
Žádná náhoda, ale detaily
Podle nás by bylo chybou odbýt výsledek jako šťastnou senzaci. Calgary vyhrálo díky věcem, které mu na začátku sezony chyběly. Na branku Caroliny poslalo 36 střel, proměnilo přesilovku a mělo v brance spolehlivou oporu. Devin Cooley zastavil 34 střel, podle Natural Stat Trick šest z nich po vysoce nebezpečných šancích. Pro něj šlo o první výhru sezony.
Výrazně se do zápasu zapsal i Frost. Ve svém 400. utkání v NHL dal gól, na vítěznou branku přihrál a podle klubového webu Flames navíc vyhrál osm z deseti vhazování. V sestavě nastoupil i Pražan Adam Klapka, který hrál ve čtvrté formaci s Brennanem Othmannem a Jonathanem Castagnou.
Carolina měla polehčující okolnosti. Hrála druhý den po sobě a bez Marka Jankowského, kterého před utkáním vyřadilo zranění v dolní části těla. Trenér Rod Brind’Amour se jimi ale neschovával. Výkon označil za nedbalý a týmu vytkl nedostatečný důraz směrem dozadu. O podcenění soupeře nemluvil. Jeho slova spíš ukazují, že Carolina v rozhodující fázi přestala dělat to, co jí předtím přinášelo výhry.
Calgary je navíc pro Hurricanes dlouhodobě nepříjemné hřiště. Flames vyhráli čtyři z posledních pěti domácích zápasů proti Carolině od 22. října 2022.
Co výsledek udělal s tabulkou
Carolina zůstává první na Východě s bilancí 7-2-1 a 15 body. Náskok se ale ztenčil. Boston, který po vlažném startu vyhrál pětkrát za sebou, má 14 bodů a o zápas méně.
|Konference
|Tým
|Bilance
|Body
|Východ
|Carolina
|7-2-1
|15
|Východ
|Boston
|7-2-0
|14
|Západ
|Calgary (15.)
|2-6-0
|4
|Západ
|Los Angeles (16.)
|0-4-2
|2
Na Západě výhra posunula Calgary ze dna. Před zápasem byli Flames poslední, teď mají za sebou Los Angeles, které na první výhru stále čeká. Skóre 17:37 po osmi zápasech ale ukazuje, že problémy nezmizely. Calgary dává málo gólů a hlavně jich příliš mnoho dostává.
Program na další dny
Carolina pokračuje kanadským výjezdem. V noci na 21. října ve 4:00 našeho času hraje ve Vancouveru, 22. října v Edmontonu a 24. října v St. Louis. Calgary čeká domácí série: v noci na 23. října ve 3:00 přijede Minnesota, potom Detroit a 26. října Toronto.
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Říjnová NHL znovu ukázala, že ani sedm výher v řadě nechrání lídra před večerem, kdy soupeři z konce tabulky vyjde všechno najednou. Calgary k tomu potřebovalo chytajícího brankáře, gól v přesilovce a deset minut, ve kterých šampion skoro nevystřelil. Teď musí Flames dokázat, že to nebyla jediná taková noc.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka