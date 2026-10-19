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Série sedmi výher je pryč. Carolinu skolil poslední tým Západní konference a rozhodl gól čtyři minuty před koncem

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Úřadující šampion Carolina přijel do Calgary se sedmi výhrami v řadě. Odjel s porážkou 2:3 od týmu, který byl před zápasem poslední na Západě.
Série sedmi výher je pryč. Carolinu skolil poslední tým Západní konference a rozhodl gól čtyři minuty před koncem

Série sedmi výher je pryč. Carolinu skolil poslední tým Západní konference a rozhodl gól čtyři minuty před koncem

Zdroj: Carolina Hurricanes
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 12:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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