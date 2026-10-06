Seriálový Superman Tom Welling přichází o vlasy. Jeho úhlavní nepřítel Lex Luthor má dnes naopak hustou kštici

Tom Welling alias Superman ze seriálu Smallville se před pár dny setkal s herci Michaelem Rosenbaumem a Jonem Cryerem. Na společné fotografii z akce NostalgiaCon zaujali fanoušky svým vzhledem. Seriálovému Clarku Kentovi viditelně řídnou vlasy, jeho úhlavní nepřítel Lex Luthor ze Smallville Rosenbaum naopak překvapil hustým účesem. Trojici doplnil Cryer, který Luthora ztvárnil v seriálu Supergirl.
Společná fotografie z NostalgiaConu
Michael Rosenbaum, který hrál Lexe Luthora v seriálu Smallville v letech 2001 až 2008, zveřejnil na svém Instagramu snímek s Tomem Wellingem a Jonem Cryerem. „Clark Kent a pár Lexů Luthorů,“ napsal k fotografii.
Vzhled herců vyvolal mezi sledujícími řadu reakcí. V seriálu Smallville nosil Rosenbaum holou hlavu, na aktuálním snímku má vlasy a brýle. Tomu Wellingovi oproti dobám natáčení naopak vlasy prořídly. Jon Cryer, jenž se proslavil jako Alan Harper v sitcomu Dva a půl chlapa, zapózoval na snímku s holou hlavou a plnovousem.
Cryer si Lexe Luthora zahrál v seriálu Supergirl a v komentářích pod příspěvkem na společné setkání zareagoval. „Když se na něj spolčíme, můžeme ho zlikvidovat,“ napsal herec. Sledující v diskuzi herce často označovali jako „dva a půl Lexe“ v narážce na Cryerovu nejznámější roli.
Život na ranči a zatčení za jízdu pod vlivem
Tom Welling se po skončení natáčení Smallville částečně stáhl z velkých produkcí. Po rozvodu s první manželkou Jamie White, se kterou byl ženatý v letech 2002 až 2015, začal žít s Jessicou Rose Lee. Oženil se s ní v roce 2019 a přesunuli se na ranč v severní Kalifornii. Společně tam chovají koně a vychovávají dva syny.
Loni v lednu herce v kalifornském městě Yreka zastavila policie. Podle policejních záznamů ho zatkla pro podezření z řízení pod vlivem alkoholu a následující ráno ho z cely propustila. Welling se v posledních letech objevuje spíše v menších rolích, zahrál si například v seriálech Lucifer nebo Profesionálové. S Rosenbaumem tvoří podcast Talk Ville, ve kterém rozebírají jednotlivé epizody Smallville.
Návrat na divadelní prkna a čtvrtstoletí od premiéry
Jon Cryer se letos v létě vrátil po patnácti letech na divadelní scénu. V newyorském představení The 25th Annual Putnam County Spelling Bee nahradil Jasona Kravitse a ztvárnil zástupce ředitele Douglase Panche, který dělá porotce v soutěži pro nadané děti. Michael Rosenbaum se po svém odchodu ze Smallville v roce 2008 vrátil do seriálu až na dvouhodinové finále o tři roky později. Později se objevil jako Martinex ve filmech Strážci Galaxie a začal se věnovat vlastnímu podcastu Inside of You.
Letos 16. října uplyne pětadvacet let od odvysílání prvního dílu Smallville. Tvůrci seriálu Alfred Gough a Miles Millar se při této příležitosti setkali s herci v Rosenbaumově pořadu. K výročí seriálu se vyjádřil i Tom Welling, podle kterého mu zpětný pohled přinesl nové uznání pro to, co společně vytvořili. Michael Rosenbaum dodal, že během natáčení herci dospívali společně s fanoušky.
Vývoj Lany Langové
V rozhovoru pro podcast společně zhodnotili vývoj postavy Lany Langové, kterou hrála Kristin Kreuk. Ta ze seriálu odešla po sedmé sérii a v osmé se vrátila jen jako host. Herečka v podcastu podotkla, že by zpětně chtěla do scénáře více zasahovat a se spolutvůrci o roli mluvit. „Prostě jsem nevěděla, jak na to,“ řekla k tehdejší situaci.
Scenáristé jí dali za pravdu a uvedli, že příběhové linky Lany se postupně staly velmi repetitivními. „Rozhodně je to jediná věc, kterou bychom dnes udělali jinak. Dali bychom Laně dříve více prostoru pro vlastní rozhodování,“ řekl v podcastu Alfred Gough.
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