Seriál Ulice: Egon najednou svádí Soňu. Co Slezáček potřebuje od nové starostky?

Soňa Čechová v podání Lucie Vondráčkové má za sebou volební vítězství, jenže místo klidu se jí do života znovu plete bývalý manžel. Egon, který jí v minulosti dokázal pořádně znepříjemnit život, najednou obrací a dává jí najevo, že o ni stále stojí.
Kdo zná vztah Soni a Egona, kterého hraje Bořek Slezáček, tomu musí jeho náhlá náklonnost připadat přinejmenším podezřelá.
Ještě nedávno mezi nimi létaly urážky a jejich rozhovory se často točily kolem syna Erika. Egon si zvykl prosazovat svou a Soňa (Lucie Vondráčková) před ním dlouho neměla příliš prostoru odporovat. Teď se ale situace mění. Z bývalé ředitelky je nová starostka a Egon se k ní najednou chová jinak. Egon rád rozhoduje za ostatní
Právě načasování je nápadné. Soňa získala nové postavení a s ním také větší vliv. Egon se proto může snažit získat zpátky nejen ženu, se kterou ho pojí společná minulost, ale také její přízeň v okamžiku, kdy se jí začíná dařit. Zda za jeho chováním stojí skutečné city, nebo spíš vlastní zájmy, zatím není jasné.
Jisté je, že na jeho náhlou změnu nebude snadné zapomenout. Egon už v minulosti ukázal, že umí být tvrdý a že rád rozhoduje za ostatní.
Soňa zase není člověk, který by snadno přiznával chyby, a už vůbec ne před někým, kdo ji dokázal tolikrát dostat do úzkých. „Pro mě je to vlastně první takto negativní role za celých třicet let, co hraju. Nejdříve jsem z toho byla vyděšená, protože jsem to nikdy nezažila, ale potom se mi to najednou začalo šíleně líbit,“ usmívala se herečka před časem. Lucie Vondráčková je jednou z nejvýraznějších postav seriálu Ulice (foto: NextFoto) Je mezi nimi ještě něco, nebo jde o další hru?
Egon v podání Bořka Slezáčka vstoupil do seriálu jako Sonin manžel, který si našel mladší partnerku. Jejich manželství se rozpadalo a společným pojítkem zůstal především Erik. Kvůli synovi se také opakovaně dostávali do konfliktů. Egon měl jasnou představu o tom, jak by měl Erik žít, a Soňu vinil z toho, že mu v jeho výchově příliš ustupuje.
Sám Slezáček už dříve vysvětloval, že napětí mezi bývalými manželi má hlubší kořeny.
Podle herce se navíc oba rodiče snaží získat Erika na svou stranu. „Ty konflikty, divák ani vlastně neví, proč jsou, ale je zjevné, že mají kořeny hluboko v minulosti.“
Teď se ale Egonova pozornost obrací přímo k Soně. A to je změna, která může zamíchat jejich dosavadním uspořádáním. Pokud se k ní skutečně pokouší vrátit, bude muset překonat nejen staré křivdy, ale také nedůvěru, kterou si svým chováním vypěstoval.
Soňa mu to jen tak neusnadní
Soňa rozhodně není žena, která by kvůli několika lichotkám zapomněla na všechno, co se mezi nimi odehrálo. Zároveň ale není možné vyloučit, že ji Egonův zájem zaskočí.
Jejich vztah je komplikovaný právě tím, že se znají až příliš dobře. Vědí, čím druhého ranit, ale také jak na něj zapůsobit.
Nová starostka teď bude muset poznat, zda Egon opravdu změnil přístup, nebo jen našel jiný způsob, jak dosáhnout svého. A Egon zase riskuje, že jeho snaha přijde pozdě. Soňa už není ve stejné pozici jako dřív a nemusí mít důvod vracet se do vztahu, v němž se dlouho necítila dobře.
Na odpověď, co přesně Egon sleduje, si diváci ještě musí počkat. Jeho náhlé svádění ale rozhodně nepůsobí jako obyčejné usmíření po hádce. U bývalých manželů, kteří si toho tolik vyčetli, může mít i zdánlivě nevinné gesto úplně jiný význam.
Zdroje: redakce, děj seriálu Ulice, tv.nova.cz, kinotip2.cz