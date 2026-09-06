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Seriál Studna se vrací k případu z Vonoklas. Dům rodiny Jelínkových ustoupil nové stavbě

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Seriál Studna představuje osudy rodiny Jelínkových bez ideologického nánosu. Příběh plný naděje i stínů provázel zdlouhavý výběr lokací a pečlivé rešerše.
Studna

Studna

Zdroj: FOTO:Distr. ONEPLAY/TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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