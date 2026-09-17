„Seriál roku“ na Apple TV je zábavný i děsivý. Widow's Bay kombinuje Čelisti s duchařinou

Zátoka vdov, jak by název zněl v dosud nepřiděleném překladu, ovládla prestižní ceremoniál s celkem čtrnácti udělenými soškami Emmy – z toho šest obdržela přímo na hlavním ceremoniálu a osm už na Creative Arts Emmy. Cena za nejlepší komediální seriál byla následována hereckými trofejemi pro Matthewa Rhyse, Stephena Roota a Kate O'Flynn, načež přišla řada na režiséra Hira Muraie a scenáristku / hlavní tvůrkyni Katie Dippold. Pořad tak nastavil nový rekord pro komediální seriál v rámci jediného ročníku a Dippold, dříve tvůrkyně populární komediální show Odbor městské zeleně, už od Applu obdržela pomyslný poukaz na druhou řadu.
Kritici koneckonců první sezóně udělují fantastické známky a například často zmiňované shromaždiště Rotten Tomatoes eviduje 107 recenzí, z nichž pouhé dvě jsou negativní. Desetidílný seriál vycházel od konce dubna do poloviny června a v českých krajinách víceméně prošuměl – rozhodně se zatím nedočkal takové pozornosti, jaká by ho doprovázela na Netflixu nebo HBO Max. A to je určitě škoda, neboť tvůrci se pustili na tenký led tematické aluze, která mohutně odkazuje na některá kanonická díla, a odešli s poměrně soudržným příběhem, jenž má zejména v začleňování komické složky velmi autorský rukopis.
Seriál na první pohled čerpá inspiraci z Čelistí a zabedněný starosta Loftis (Rhys) odmítá naslouchat varovným signálům místní „rady starších“ v čele s rybářem Wyckem (Root), kteří mu se snaží namluvit, že jejich navenek malebný ostrov stihlo trvalé prokletí. Rodáci tak nesmí opustit domovskou pevninu a přilehlé vody, přičemž poněkud bláznivá tvrzení místních nabývají na vážnosti, když sám Loftis je svědkem různorodých nadpřirozených jevů. Vtipné je už samotné obrácené schéma, kdy namísto aby jeden „příčetný jedinec“ přesvědčoval neosvícenou komunitu o reálné hrozbě (což v Čelistech zpočátku dělal šerif Brody), celé město mlátí duchy, umrlci a prokletými místy o hlavu jedinému nevěřícímu Tomášovi.
Atmosféra nepřívětivého místa s pohnutou komunitní minulostí je jako od Stephena Kinga a horor se podobně jako v seriálu Vítejte v Derry rozpíná do lokální historie, takže v jedné epizodě poznáme i pravou tvář falešné legendy o místním „Jebediahu Springfieldovi“, tedy patronovi ostrova, jenž kdysi nebyl až takovým svatouškem. Postavy se ale současně chovají trochu jako v Městečku Twin Peaks, a byť nebezpečí je velmi palčivé, množství výstupů má za úkol situaci primárně odlehčit a zakrýt ji oparem absurdity. V jednu chvíli si dokonce připadáme jako v komedii Co děláme v temnotách, ale Dippold udržuje i závažné drama neustálým důrazem na Loftisovu rodinnou linii a obecně na blízkost lidí, kteří ale možná netuší, čím je půda pod jejich nohama a dokonce i jejich krev prosáklá.
Přes nejrůznější hororové reference včetně voodoo, hrozby připlouvající s příbojem, strašidelného domu, psychedelického tripu či slasherového úniku před zabijákem se propracováváme až k téměř apokalyptickému finále, které ale pořád neřekne tolik, abychom ve druhé sérii nechtěli odloupnout ještě něco z minulých traumat téhle vypečené, nikoli jen sympatické a nešťastné komunity. Hledáte-li něco na pobavení i vystrašení, co zachází s povznesenou literární strukturou a současně se rochní v eklektismu svého média, Widow's Bay je seriálem přesně pro vás. Podívejte se ale na celý žebříček nejlepších seriálů na službě Apple TV.
zdroje: Kinobox, Rotten Tomatoes, Apple TV