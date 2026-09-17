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„Seriál roku“ na Apple TV je zábavný i děsivý. Widow's Bay kombinuje Čelisti s duchařinou

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Ceny Emmy neboli televizní Oscaři jsou letos rozdané a jeden seriál tuhé konkurenci nápadně uletěl. Widow's Bay od Apple TV vypráví o americkém ostrůvku jako z Čelistí, který se po staletí prohýbá pod strašlivou kletbou a vůbec mu nehraje do karet, že cílevědomý současný starosta z něj hodlá za každou cenu udělat turistickou destinaci. První série nabízí skvělý výkon Matthewa Rhyse a také spojení absurdního humoru s referenčním hororem, tudíž se jedná o značně cinefilní průřez oblíbeným žánrem ve znamení opakujících se schémat.
„Seriál roku“ na Apple TV je zábavný i děsivý. Widow&#39;s Bay kombinuje Čelisti s duchařinou

„Seriál roku“ na Apple TV je zábavný i děsivý. Widow&#39;s Bay kombinuje Čelisti s duchařinou

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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