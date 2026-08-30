Serena si nad stadionem píchá injekci a Plíšková zuří. Za comebackem legendy stojí byznys jejího manžela za miliony

Příběh comebacku jedné z největších tenistek historie má druhou vrstvu, která s tenisem nemá nic společného, a přitom mu dává smysl. Finanční smysl. Telemedicínská firma Ro, prodávající přístup k injekční GLP-1 léčbě, oznámila Serenu jako svou ambasadorku a „skutečnou pacientku“ už 21. srpna 2025, tedy deset měsíců předtím, než se Williamsová vůbec objevila na kurtu WTA. Byznysová osa předběhla sportovní. A to není náhoda, je to strategie.
Nejdřív smlouva, pak comeback
Časová osa je výmluvná. V srpnu 2025 Ro zveřejnilo tiskovou zprávu o víceleté spolupráci se Serenou, včetně celonárodní kampaně napříč digitálem, televizí i venkovní reklamou. Serena v materiálech figuruje jako „Ro member“, která za osm měsíců shodila 14 kilogramů díky GLP-1 medikaci. Slogan kampaně zní: „Tohle není zkratka. Tohle je zdravotní péče.“
Teprve v červnu 2026 přišel sportovní návrat. WTA ho přivítala s otevřenou náručí; oficiální text asociace cituje Serenu se slovy, že chce dcerám ukázat, co znamená být sportovkyní. Motivace zní upřímně. Jenže upřímnost a komerční zájem se nevylučují. Spíš se navzájem posilují.
Rodinný byznys v miliardovém měřítku
Klíčový detail, který Ro samo zveřejňuje v povinném prohlášení: Serenin manžel Alexis Ohanian je investorem firmy a sedí v její správní radě. Přesnou velikost jeho podílu ani Sereninu odměnu za ambasadorství veřejné zdroje neuvádějí. Známá je ale velikost byznysu; Forbes už v roce 2021 psal o valuaci Ro na 125 miliard korun po investičním kole za 12,5 miliardy.
Dnešní monetizační model Ro stojí na měsíčním členství:
- První měsíc: zhruba 975 Kč
- Roční předplatné: od 1 850 Kč měsíčně
- Medikace: platí se zvlášť
Serena tedy nepropaguje jednorázový produkt. Propaguje předplatitelský trychtýř, do kterého její manžel investoval a na jehož řízení se podílí. To není skandál, je to legitimní obchodní model. Ale je to střet zájmů, který si zaslouží pojmenovat.
Ozempic na kurtu: Toronto versus Cincinnati
Reklama na GLP-1 léky neběžela jen kolem Sereny. Na partnerské stránce National Bank Open v Torontu figuruje Ozempic přímo mezi partnery turnaje. Farmaceutická značka vedle banky, vedle automobilky, vedle hodinářské firmy, jako by tam odjakživa patřila.
Cincinnati nabízí zajímavý kontrast. Turnaj v červenci 2026 představil podle vlastních slov „nejsilnější partnerský roster v historii“, ale Ro ani Ozempic v něm nefigurují. Pokud tam kreativa se Serenou běžela, a podle rozsahu kampaně, kterou Ro deklaruje, je to pravděpodobné, šlo o vrstvu nad standardním sponzorským balíčkem. Letecký banner, digitální reklama, venkovní plochy. Ne oficiální partner, ale přesto všudypřítomná značka.
Důležité je, co z toho plyne: WTA jako organizace si Ro mezi své partnery nevzala. Jde o individuální endorsement Sereny plus turnajové partnerství Ozempicu v Torontu. Dvě různé věci, které dohromady vytvářejí dojem jedné velké kampaně.
Co to znamená pro tenis a pro diváky
Sportovní reklama vždycky existovala. Tenistky nosí loga na šatech, turnaje nesou jména bank. Tohle je ale jiná kategorie. Kampaň spojuje elitní sportovní tělo, poporodní proměnu, autoritu „největší všech dob“ a normalizaci injekční medikace jako cesty ke kontrole váhy. A směřuje ji na publikum, které si vztah k vlastnímu tělu často teprve utváří.
Mezi kritickými hlasy se objevila i česká tenistka Kristýna Plíšková, která poukazovala na proměnu turnajového prostředí v reklamní nosič na léky na hubnutí. Český rozměr příběhu podtrhuje i fakt, že Karolína Muchová se Serenou hrála čtyřhru, byť její postoj ke kampani veřejně známý není.
Praktický kontext: GLP-1 léky jako Wegovy nebo Mounjaro jsou v Česku dostupné výhradně na recept a pojišťovny je nehradí. Podle aktuálního ceníku lékáren se Wegovy pohybuje mezi 3 890 a 5 990 Kč podle síly dávky, Mounjaro stojí 5 890 až 12 190 Kč.
Kde končí sport a začíná prodej
Podle nás je Serenin comeback skutečný: radost z tenisu, touha ukázat něco dcerám, zvědavost, jestli to ještě jde. Ale je zasazený do komerčního rámce, který byl navržený dřív, než padl první míč. Ro nepotřebovalo Serenu na kurtu, aby ji mohlo obsadit do reklamy. Potřebovalo ji na kurtu, aby reklama fungovala líp.
Tenisový areál se stal kulisou pro farmaceutický marketing nového typu, takový, kde ambasadorka není jen tvář na billboardu, ale „skutečná pacientka“ s váhou na displeji a manželem ve správní radě firmy. Jestli to je budoucnost sportovního sponzoringu, pak je fér vědět, kdo na ní vydělává.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář