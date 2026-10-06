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Sepang se vrátil a byla to jízda. Verstappen slaví, Russell smutní

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Po devíti letech se formule 1 vrátila do Malajsie a legendární Sepang přivítal paddock ve velkém stylu. Návrat okořenily vysoké teploty, tropický déšť i nečekané technické problémy. Nejvíce důvodů k radosti měl nakonec Max Verstappen, který si dojel pro první pole position i vítězství sezóny. Naopak George Russell prožil hořké zklamání, když ho několik kol před cílem zradila pohonná jednotka.
Malajsie po devíti letech: Verstappen slavil, Russell skončil v slzách.

Malajsie po devíti letech: Verstappen slavil, Russell skončil v slzách.

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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