Sepang se vrátil a byla to jízda. Verstappen slaví, Russell smutní

Dlouho očekávaný návrat
Naposledy se formule 1 v Malajsii objevila v roce 2017. Všechno tehdy bylo jinak – Lewis Hamilton měl “jen” 3 tituly mistra světa, Max Verstappen své druhé vítězství v královně motorsportu, Pierre Gasly debutoval a Lando Norris vyhrál titul mistra Evropy ve formuli 3.
Letos se kvůli válečnému konfliktu musela odložit Velká cena Bahrajnu, jenže organizátoři se snažili vyjednat jiný datum, Nakonec došlo na Velkou cenu Bahrajnu v Malajsii na okruhu Sepang. A nešlo jen o přesunutí názvem, kousek Bahrajnu bylo i v paddocku. Od vůní jídla až po traťové maršály, organizátoři odvedli skvělou práci.
Velkou cenu z roku 2017 tehdy vyhrál Max Verstappen, který se po tak dlouhé době v paddocku ztratil. „Vešel jsem do paddocku a neměl jsem tušení, kam mám jít. Vždycky jsem si tady závody užíval, protože se mi opravdu líbilo uspořádání trati. Mám odtud skvělé, skvělé vzpomínky, ale abych se dostal do paddocku, musel jsem si na to zase zvyknout.“
Alonso, bojovník z pohodlí křesla
Sepang přinesl štěstí i Fernandovi Alonsovi, který zde v roce 2OO3 získal první pole position a své první pódium. Před letošním návratem španělský pilot oznámil, že ve formuli 1 bude i nadále pokračovat v roce 2O27, znovu s týmem Aston Martin.
Na otázku ohledně své motivace pokračovat odpověděl: „Když sedím doma u televize a sleduji závody, mám pocit, že bych to zvládl lépe než oni. To jsem v jistém smyslu cítil, když jsem předtím byl pryč z F1 a sledoval závody. Říkal jsem si, co vše nebylo správně. Vždycky jsem v sobě cítil ten oheň, že tam chci být a snažit se o lepší výkon. Cítím to i teď a řekl jsem si, víte, dokud ten oheň uvnitř mám, nemyslím si, že je čas přestat.“
Klučičí výlet
Vysoké teploty a vlhkost v Malajsii vždycky dělaly ze Sepangu jeden z nejnáročnějších závodů roku a piloti často podstupovali vyčerpávající tréninkové režimy v horkém počasí, aby se připravili.
A skupina pilotů se rozhodla nejen společně trénovat, ale taky uspořádat klučičí výlet, a proto vyrazila na malajský ostrov Langkawi. Původně se domluvil jen Carlos Sainz s Landem Norrisem, ale přidali se Ollie Bearman, George Russell, Gabriel Bortoleto, Oscar Piastri a Alexander Albon.
Introvertní Lando Norris, kterého podporuje společnost Allwyn, se nakonec nezúčastnil všech aktivit a byl za to i rád. Zbytek si totiž zazávodil na motokárách a šli do sebe docela tvrdě. „Byla to hotová jatka,“ přiznal George Russell. „Bortoleto skončil s modřinami na zádech, Piastri si málem zlomil žebro. Bylo to jako závod ošuntělých aut! Vlastně jsem zajel do boxů ještě před koncem, protože jsem si říkal, že si něco zlomím, takže vlastně ani nevím, kdo vyhrál. Bylo to spíš o tom, kdo dokáže někoho jiného srazit nejtvrději.“