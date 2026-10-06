Seniorky, stylistka pozná do 10 vteřin, jestli umíte nosit sako. Stačí jí jediný pohled na vaše rukávy

Sako může být z krásné vlny, perfektně vyžehlené a drahé, a přesto na vás bude vypadat, jako byste si ho na odpoledne půjčila. Viníkem často bývá detail, kterému v kabince skoro nikdo nevěnuje pozornost. Deset vteřin je samozřejmě nadsázka, ale rukávy toho opravdu prozradí hodně.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Kde má rukáv končit
Postavte se před zrcadlo a nechte paže volně viset podél těla. Lem rukávu by měl dosednout k zápěstní kůstce, tedy zhruba tam, kde se ruka v zápěstí ohýbá. Na tomhle měřítku se shodují čeští krejčí i zahraniční módní poradci.
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Stylistka Barbora Havlíková z Metropole Zličín upozorňuje, že u dámského saka může mít rukáv stejnou délku jako halenka pod ním. Když se vám líbí, že z rukávu vykoukne manžeta, stačí úzký proužek asi 1 až 1,5 centimetru.
Foto: Freepik.com Dlouhý rukáv vám přidá číslo
Rukáv, který zakrývá půlku dlaně, patří k nejčastějším prohřeškům. Sako pak působí o velikost větší, paže se opticky zkrátí a celá postava vypadá mohutněji.
Opačný extrém také nesluší. Když rukáv končí nad zápěstím, okolí to čte tak, že jste ze saka vyrostla.
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Výjimku tvoří volná oversized saka, u kterých je delší rukáv součástí střihu. Pro podzim 2026 však módní redakce hlásí návrat lehce projmutých sak, ve kterých se postava tolik neztrácí.
Foto: Shutterstock.com Vyhrnout? Klidně
Rukávy si můžete vyhrnout nebo je lehce shrnout k předloktí. Odhalené zápěstí patří k nejštíhlejším místům paže, a ruce proto vypadají delší a jemnější.
Sako tím navíc ztratí kancelářskou strohost. Hodí se pak k džínům, jednoduchému svetru nebo pletenému topu na nedělní procházku.
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Když vám sako jinak padne a vadí jen dlouhé rukávy, nevzdávejte ho. Zkrácení rukávu patří k nejběžnějším úpravám, se kterými si poradí každá šikovná švadlena.
Hranici určují knoflíky u lemu. Při velkém zkrácení by se dostaly nevzhledně blízko k okraji, a proto se vyplatí hledat sako, kterému chybí jen pár centimetrů.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://babinet.cz/magazin/clanek-34260-sako-je-zaklad-satniku-jak-pri-vyberu-poznat-ze-vam-spravne-sedi-a-je-to-to-prave-orechove-radi-stylistka, https://radyprouzivani.cz/jakou-delku-by-mely-mit-rukavy-saka-kosile-kabatu-a-kabatu/, https://www.smartmen.cz/n/jaka-je-spravna-delka-rukavu-u-saka, https://insideoutstyleblog.com/2013/12/how-to-choose-the-correct-sleeve-length.html, https://lou.cz/cs/blog/jak-nosit-oversize-sako-a-nevypadat-jako-v-pytli-tipy-stylistky-1763989273.html, https://www.poudree.cz/blog/jedno-sako-tri-uplne-jine-zeny-letos-na-podzim-vyhraje-kontrast-misto-perfektniho-sladeni, https://www.vlasta.cz/krasa/sako-podzim-2026-stihlejsi-silueta-vyraznejsi-pas-oversized-je-out/, https://www.trevorfurbay.com/how-should-blazer-fit-woman/ Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší majonézu ze supermarketu roku 2026. Češi netuší, co v ní je